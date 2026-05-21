‘김창민 감독 폭행 사망’ 피의자 2명 살인죄 적용 기소
김창민 영화감독을 무차별 폭행해 숨지게 한 피의자 2명이 당초 적용된 상해치사 혐의가 아닌 법정형이 훨씬 무거운 살인 혐의로 구속 상태에서 재판에 넘겨졌다
의정부지검 남양주지청 형사2부(부장검사 박신영)는 21일 살인 및 장애인복지법 위반 혐의로 이모(32)씨와 임모(32)씨를 구속기소 했다고 밝혔다.
이들은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시의 한 식당 앞에서 소음 문제로 시비가 붙은 김 감독을 인근 골목으로 끌고 가 주먹과 발로 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.
또한 김 감독의 발달장애 아들이 보는 앞에서 폭행을 가해 정서적 학대를 가한 혐의도 함께 적용됐다. 김 감독은 폭행 직후 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았으며, 장기 기증을 통해 4명에게 새 생명을 나누고 숨졌다.
당초 이 사건은 경찰 단계에서 상해치사 혐의로 불구속 송치됐으나, 검찰이 전담 수사팀을 구성해 전면적인 재수사에 나서며 국면이 전환됐다.
검찰은 피의자들의 통화 녹음 파일 약 3000개를 정밀 분석한 끝에 “김 감독이 흉기를 들고 미안한 감정이 없어 내 손으로 죽여야겠다는 생각으로 폭행했다. 흉기에 트라우마가 있어 김 감독을 죽여야겠다는 생각밖에 없었다“는 취지의 대화를 확보해 이들의 살해 의도를 입증했다.
상해치사죄의 법정형은 징역 3~30년 수준이지만 살인죄는 사형, 무기 또는 징역 5년 이상으로 처벌 수위가 대폭 강해진다.
과학수사와 법의학 감정 결과 역시 살인 혐의 적용의 결정적 열쇠가 됐다. 검찰은 김 감독이 장기 기증 후 부검 없이 사망하자 의료전문가 5명에게 뇌 CT 감정을 의뢰해 머리와 얼굴 부위에 반복적이고 강력한 외력이 가해져 발생한 뇌 손상이 사망의 직접적 원인이라는 소견을 받아냈다.
또한 임씨가 뒤에서 피해자의 목을 졸라 방어를 무력화한 틈을 타 이씨가 무차별적인 공격을 퍼부었다는 법의학적 증거도 확보해 두 사람의 공동 범행을 밝혀냈다.
검찰 시민위원회 역시 지난 11일 이러한 수사 결과를 바탕으로 만장일치로 살인죄 기소 의견을 의결했다.
이번 사건은 초기 경찰 수사 과정에서 구속영장이 잇따라 기각되면서 부실 수사 논란과 함께 대중적 공분을 사기도 했다.
그러나 검찰이 보완 수사를 통해 장애인복지법 위반 혐의를 추가하고 압수수색 등을 단행해 사건 발생 6개월 만인 지난 4일 영장을 발부받음으로써 피의자 신병을 확보했다.
현장에 함께 있었던 일행 5명은 폭행을 제지하려 한 사실이 확인돼 기소 대상에서 제외됐다.
현재 피의자들은 혐의를 완강히 부인하고 있다. 이씨는 주먹으로 3~4회 때린 사실 등 일부 폭행 사실만 인정하고 있으며, 임씨는 싸움을 말리기 위해 떼어놓으려고 잡아끌었던 것뿐이라며 맞서고 있어 법정에서 공방이 예상된다.
검찰 관계자는 “피해자 유족에게 장례비와 치료비, 긴급 생활 안정비, 아들의 후견인 지정을 위한 법무 비용 등을 지원했다”며 “법정에서 이들에게 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 강조했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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