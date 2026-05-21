[단독] “고소인·수사관 한 경찰서 근무” 금산경찰서 ‘셀프수사’ 논란
경찰관이 고소한 사건이 해당 경찰관의 소속 경찰서에 배정되면서 수사 공정성 논란이 불거지고 있다. 경찰관이 고소인인 사건은 다른 경찰서로 배정해야 한다는 규정에도 경찰은 피고소인에게 “관련 규정이 없다”며 수사를 강행한 것으로 확인됐다.
21일 본지 취재를 종합하면 충남 금산경찰서 소속 경찰관 A씨는 지난 3월 과실치상 혐의로 B씨를 고소했다. B씨는 지난 2월 22일 전북 무주군 한 골프장에서 골프를 치던 중 골프공이 옆 홀로 날아가면서 A씨의 가슴 부위를 맞춘 혐의로 A씨로부터 고소 당했다.
당시 B씨가 캐디(경기보조원) 지시에 따라 친 어프로치 샷이 바람에 날려 ‘슬라이스’(공이 날아가다 오른쪽으로 휘는 것) 타구로 이어져 사고가 난 것으로 전해졌다. 이날 전북과 충남 등에 강풍주의보가 발효되는 등 전국적으로 강한 바람이 불었다.
A씨는 B씨, 골프장 측과 사고 내용을 파악한 뒤 남은 경기를 진행해 마무리하고 한 달이 지난 3월 23일 금산경찰서에 B씨에 대한 고소장을 접수했다. A씨는 이 사고로 전치 2주의 상해를 입은 것으로 전해졌다.
B씨는 고소인이 근무하는 금산경찰서가 관할 경찰서로 지정되고, A씨의 동료 경찰관이 수사관으로 배정되자 수사의 공정성에 의문을 품고 이의를 제기했다.
경찰청 훈령인 사건의 관할 및 관할사건수사에 관한 규칙에 따르면 경찰관이 고소인이나 피의자 등인 모든 사건 관할 경찰서는 해당 경찰관의 소속 경찰서가 아닌 동일 법원관할 내 인접 경찰서로 해야 한다.
하지만 담당 수사관은 “수사관과 고소인이 같은 경찰서에서 근무해서 공정성을 염려하는 것 같은데, 그렇더라도 어느 경찰서로 사건을 배정해야 한다는 규정은 없다”며 일축한 것으로 전해졌다.
앞서 국민권익위원회도 경찰관이 고소인이나 피의자일 경우 소속기관에서 수사하는 것은 공정성 논란이 발생할 수 있으므로 다른 경찰서로 이송할 필요가 있다고 결정했다. 권익위는 경찰 수사의 공정성 확보를 위해 이해충돌 방지 장치의 운영이 필요한 점 등을 고려해 경찰관이 고소인인 사건은 인근 경찰서로 이송할 필요가 있다고 의견 표명했다.
취재가 시작되자 금산경찰서 측은 “착오가 있었다”며 상급 기관인 충남경찰청에 해당 사건을 이송 요청할 계획을 밝혔다. 금산경찰서 관계자는 “담당 수사관이 이런 경우를 처음 겪다보니 관련 규정을 모른 상태에서 B씨에게 잘못된 정보를 전달한 것 같다”고 말했다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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