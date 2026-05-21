李대통령 언급 하루만에 ‘이스라엘 체포 한국인 2명’ 현지서 석방
청와대가 이스라엘군에 체포됐던 한국인 활동가들이 석방됐다고 밝혔다.
강유정 수석대변인은 21일 브리핑에서 이스라엘 측에 체포됐던 한국인 활동가 2명이 석방됐다고 밝히며 “이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했다.
강 대변인은 “정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했다”며 “그 결과 이스라엘 측은 한국 국민 2명에 대해 구금시설 수용 없이 곧바로 추방 조치했다”고 전했다.
이어 “이스라엘 측은 ‘이번 사안으로 한-이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다’고 밝혔다”고 덧붙였다.
다만 강 대변인은 이스라엘이 한국인 2명을 체포한 데 대해서는 “강한 유감을 표한다”며 “이재명 대통령은 전날 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호에 대해 심각한 우려를 표하고, 국제인도법 등 국제 규약의 중요성을 다시 한번 강조했다”고 말했다.
앞서 이 대통령은 한국인을 비롯한 활동가들을 태운 채 팔레스타인 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 나포한 이스라엘을 정면으로 비판했다. 그는 비인도적 처사가 도를 넘고 있다며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 발부된 국제형사재판소(ICC) 체포영장을 거론하기도 했다.
강 대변인은 “우리 국민의 안전과 주권이 무엇보다 중요하다는 것이 이 대통령의 평소 원칙이자 철학”이라며 “이재명 정부는 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 국민의 목숨을 지키는 정부로서 책임을 다할 것”이라고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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