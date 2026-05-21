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[속보]대법원 “비의료인 문신시술, ‘무면허 의료행위’ 아냐”

입력:2026-05-21 14:37
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[속보]대법원 “비의료인 문신시술, ‘무면허 의료행위’ 아냐”

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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