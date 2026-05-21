이상일 “용인 미래 경쟁력, 결국 청년에게서 나온다”
이상일 경기도 용인특례시장 후보(국민의힘)가 “용인의 미래 경쟁력은 결국 청년에게서 나온다”고 말했다.
이상일 후보는 20일 저녁 지역 대학생 등 청년들과 정책 간담회에서 “청년이 용인에 머무르려면 좋은 일자리를 많이 만들고 청년들의 역량 강화를 도와야 하며, 교통과 생활 인프라도 함께 갖추어야 한다”며 이같이 밝혔다.
이날 간담회는 청년 정책 방향과 미래 도시 비전에 대한 다양한 의견을 교환하는 자리로, ‘용인 대학생 리더 포럼’ 소속 대학생·청년들이 참석해 ‘청년 150 정책 제안서’를 이 후보에게 전달했다.
청년들은 “용인이 반도체 산업 중심도시로 성장하고 있지만 대학 졸업 이후 많을 청년들이 서울이나 수도권 다른 지역으로 빠져나간다”며 “청년들이 용인에서 배우고 취업하고 정착할 수 있는 기반이 더욱 더 잘 갖춰져야 한다”고 강조했다.
이들 청년들이 이 후보에게 전달한 정책 제안서에는 청년 일자리, 주거, 교통, 문화, 창업, 인공지능(AI)·반도체 인재 육성, 청년 참여 플랫폼 구축 등 청년들이 체감할 수 있는 150개 정책 과제가 담겼다.
이상일 후보는 “청년들이 직접 정책을 고민하고 제안하는 것 자체가 매우 의미 있고 도시의 미래를 준비하는 데 보탬이 될 것인 만큼 좋은 제안들을 해줘서 감사하다”며 “청년들이 제안한 정책들은 현실성과 지속 가능성, 예산 등을 종합적으로 검토해 실행 가능한 사업부터 단계적으로 시정에 반영할 수 있도록 적극 검토하겠다”고 화답했다.
그러면서 그는 “용인 관내 좋은 기업들과 협력해 '용인 청년 우선 채용 쿼터제'를 실시하는 방안을 적극 추진하겠다”며 “삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 프로젝트들을 잘 진행하고 플랫폼시티도 잘 조성해서 용인을 단순한 베드타운이 아닌 산업·문화·일자리가 함께 어우러진 도시로 만들어야 한다”고 말했다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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