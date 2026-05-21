이상일 “용인 미래 경쟁력, 결국 청년에게서 나온다”

“청년들이 제안한 정책들은 현실성과 지속 가능성, 예산 등을 종합적으로 검토해 실행 가능한 사업부터 단계적으로 시정에 반영할 수 있도록 적극 검토하겠다”고 화답했다.

“삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 프로젝트들을 잘 진행하고 플랫폼시티도 잘 조성해서 용인을 단순한 베드타운이 아닌 산업·문화·일자리가 함께 어우러진 도시로 만들어야 한다”고 말했다.