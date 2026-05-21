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[속보] 李대통령 “5·18 北 개입설 등 가짜뉴스 응징할 것”

입력:2026-05-21 14:19
수정:2026-05-21 14:33
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이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

李대통령 “5·18 北 개입설 등 가짜뉴스, 모든수단 총동원 응징”

“국가폭력범죄 공소시효 소멸 입법 조속히 매듭”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr


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