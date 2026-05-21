인천도시공사, 창립 23주년 맞아 ‘AX 비전’ 선포

인천도시공사 전경. iH 제공

이날 비전 선포는 AI를 단순한 기술 도입이 아닌 조직 전반의 일하는 방식과 도시서비스 운영체계를 근본적으로 재설계하는 전사적 과제로 추진하기 위해 마련됐다.

iH는 선포식에서 ‘AI로 도시의 미래를 여는 시민행복 공기업’이라는 비전과 함께 핵심가치 슬로건 ‘iH MOVE’를 함께 발표했다.

iH MOVE는 ▲사명 중심(Mission) ▲운영 최적화(Optimization) ▲시민체감 가치(Value) ▲역량 강화(Empowerment)의 4가지 원칙을 담은 약어인 동시에 ‘iH가 AI와 함께 시민을 향해 새로이 움직인다’는 능동적 변화 의지를 함축한 선언이다.

iH는 비전을 바탕으로 ▲문서 작성과 반복 업무를 자동화하는 사무 AI ▲설계·사업 분석과 현장 안전을 고도화하는 건설 AI ▲시민이 직접 체감하는 도시서비스를 혁신하는 도시 AI 등 3개 축을 중심으로 AI 전환을 추진할 계획이다.

류윤기

사장은 “

더 이상 선택이 아닌 공공기관의 책무”라며 “우리가 도입하는 모든 AI가 결국 시민의 행복으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

한편

는 비전 선포에 연계해 신속한 실행 기반을 마련하고 관계기관과의 협력 네트워크를 강화하고자 다음 달 4일 송도 홀리데이인 호텔에서 전국 도시개발 공기업 및 AI 분야 전문가들과 함께 ‘도시개발 공기업 AX 심포지엄’을 개최할 예정이다.