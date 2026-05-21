장애아동 조기 발견한다…‘대전장애아동지원센터’ 열어

센터는 ‘장애아동복지지원법’ 제8조에 근거해 설립됐다. 발달지연이 의심되는 영유아와 장애아동 및 가족을 대상으로 상담·평가, 개인별지원계획 수립, 복지서비스 연계 등 통합지원 서비스를 제공하는 시설이다.

장애아동의 조기 발견부터 조기 개입, 사후관리까지 이어지는 지원체계를 구축하고 지역 내 영유아 보육 및 교육기관과 의료기관, 지역 복지기관 등 유관기관과 함께 필요한 서비스를 신속하게 연계한다.

특히 발달지연이 의심되는 아동을 조기에 발견해 전문 상담과 종합평가를 거쳐 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있도록 돕는다.

주요 사업은 개인별지원계획 수립, 영유아 조기개입 서비스, 지역사회 네트워크 구축, 보호자 교육 및 상담, 전환기(유아기~학령기) 지원 등이다.

‘장애아동지원 네트워크 사업’은 지역 내 장애아동 관련 기관, 전문가 및 서비스 제공 주체 간 협력 네트워크를 구축하는 것이 핵심이다. 대상자의 욕구에 맞는 서비스를 연계·조정될 수 있도록 지원한다.

최우경 대전시 복지국장은 “자녀의 장애를 처음 마주한 가족들이 겪는 어려움을 조금이나마 덜수 있기를 바란다”며 “장애아동과 가족들이 필요한 지원을 적기에 받을 수 있도록 센터가 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.