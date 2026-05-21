장애아동 조기 발견한다…‘대전장애아동지원센터’ 열어
장애아동을 조기 발견해 치료·사후관리 등을 지원하고 가족들에게 상담까지 제공하는 통합지원시설이 대전에 문을 열었다.
대전시는 21일 ‘대전시장애아동지원센터’를 열고 본격적인 운영에 들어갔다.
센터는 ‘장애아동복지지원법’ 제8조에 근거해 설립됐다. 발달지연이 의심되는 영유아와 장애아동 및 가족을 대상으로 상담·평가, 개인별지원계획 수립, 복지서비스 연계 등 통합지원 서비스를 제공하는 시설이다.
장애아동의 조기 발견부터 조기 개입, 사후관리까지 이어지는 지원체계를 구축하고 지역 내 영유아 보육 및 교육기관과 의료기관, 지역 복지기관 등 유관기관과 함께 필요한 서비스를 신속하게 연계한다.
특히 발달지연이 의심되는 아동을 조기에 발견해 전문 상담과 종합평가를 거쳐 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있도록 돕는다.
주요 사업은 개인별지원계획 수립, 영유아 조기개입 서비스, 지역사회 네트워크 구축, 보호자 교육 및 상담, 전환기(유아기~학령기) 지원 등이다.
이중 0~18세 미만 장애아동에게는 개인별 장애특성과 발달수준, 환경적 상황과 가족의 욕구를 종합적으로 확인해 가장 적합한 서비스를 제공한다.
‘장애아동지원 네트워크 사업’은 지역 내 장애아동 관련 기관, 전문가 및 서비스 제공 주체 간 협력 네트워크를 구축하는 것이 핵심이다. 대상자의 욕구에 맞는 서비스를 연계·조정될 수 있도록 지원한다.
시는 센터 운영을 통해 향후 장애아동과 가족이 지역사회 안에서 필요한 서비스를 제때 제공받고, 조기개입과 가족지원이 보다 체계적으로 이뤄질 것으로 기대하고 있다.
센터 이용 신청은 거주지 관할 행정복지센터, 지역장애아동지원센터를 통해 가능하다.
대전은 현재 6세 미만 영유아기 장애아동 182명, 6~18세 학령기 2819명 등 총 3001명의 장애아동이 거주하고 있다.
최우경 대전시 복지국장은 “자녀의 장애를 처음 마주한 가족들이 겪는 어려움을 조금이나마 덜수 있기를 바란다”며 “장애아동과 가족들이 필요한 지원을 적기에 받을 수 있도록 센터가 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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