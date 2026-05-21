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노관규 “권역별 파크골프장 확충…생활체육 인프라 넓히겠다”

입력:2026-05-21 13:44
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민선8기 3곳 76홀 조성 성과 강조
승주·별량·황전 등 권역별 18홀 추가 추진

노관규 무소속 순천시장 후보

노관규 무소속 순천시장 후보가 21일 시민 건강 증진과 어르신 생활체육 활성화를 위해 권역별 파크골프장 조성을 추진하겠다고 밝혔다.

노 후보는 “파크골프는 어르신을 비롯한 시민들이 부담 없이 즐길 수 있는 대표적인 생활체육”이라며 “시민 누구나 가까운 곳에서 안전하고 편하게 운동할 수 있도록 생활체육 인프라를 권역별로 확충하겠다”고 말했다.

순천시는 노 후보가 시장으로 재임하던 민선8기 동안 상사 13홀, 해룡산단 18홀, 외서 45홀 등 3곳에 총 76홀 규모의 파크골프장을 조성했다. 기존에 부족했던 파크골프 기반을 시민 수요에 맞춰 단계적으로 확충했다는 게 노 후보 측 설명이다.


노 후보는 민선9기에는 읍면 지역과 생활권별 접근성을 고려해 추가 조성에 나서겠다는 구상이다. 승주·서면·주암 권역, 별량·도사 권역, 황전·월등 권역에 각각 18홀 규모의 파크골프장을 추진해 도심과 읍면 지역이 함께 이용할 수 있는 생활체육 환경을 만들겠다는 계획이다.

노 후보는 “파크골프장은 단순한 체육시설이 아니라 어르신들의 건강관리와 여가생활, 이웃 간 교류를 돕는 생활복지 공간”이라며 “권역별 조성을 통해 이동 불편을 줄이고 시민들이 가까운 곳에서 일상적으로 운동할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이어 “생활체육은 시민 삶의 질과 직결되는 정책”이라며 “정원과 생태, 치유의 도시 순천에 걸맞게 시민들이 건강하게 나이 들고 활력 있게 생활할 수 있는 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.


순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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