전북도, 장마철 앞두고 793억 긴급 방재
하천·산사태 취약지 2714곳 전수 점검
재해복구 사업장 주요 공정 조기 완료
전북특별자치도가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 환경·산림 분야 재난 예방 사업에 793억원을 투입한다. 하천과 산사태 취약지역, 자연공원, 환경기초시설 등을 사전 점검해 인명·재산 피해를 줄이겠다는 취지다.
21일 전북도에 따르면 도는 하천·산림·자연공원·폐기물 등 4개 분야 9개 사업을 중심으로 우기 전 재난 예방 활동을 추진한다.
분야별로는 산사태 예방과 사방사업 등 산림 분야에 513억원, 하천 유지보수와 준설 등 하천 분야에 230억원, 자연공원 정비에 33억원, 하천·하구 쓰레기 정화 등 폐기물 분야에 17억원이 투입된다.
도는 국가하천 12개와 지방하천 458개 등 도내 470개 하천에 대한 안전점검을 마쳤다. 제방 유실이나 토사 퇴적 등 보수·보강이 필요한 206곳은 장마가 본격화하기 전인 6월까지 정비를 마무리할 계획이다. 하천 흐름을 방해할 수 있는 임시 시설물 21곳 중 19곳도 6월 안에 철거하기로 했다.
지난해 집중호우 피해가 발생한 익산 산북천 등 재해복구 사업장 4곳도 우기 전 주요 공정을 조기 완료하기로 했다. 반복 피해를 막기 위해 취약 구간 정비와 현장 관리도 강화한다.
산림 분야 대응도 강화된다. 도는 오는 10월 15일까지 산사태 대책상황실을 운영하고, 도내 산사태 취약지역 2714곳과 사방시설 610곳에 대한 점검을 진행했다.
대피소 991곳과 주민 비상연락망도 정비해 위기 상황 발생 시 즉각 대피가 가능하도록 할 방침이다. 산사태 발생 우려지역 1008곳에 대한 실태조사도 추진해 위험지역을 추가 관리한다.
도립·군립공원 등 자연공원 내 계곡과 급경사지에 대해서는 기상특보 발령 시 단계별 출입 통제를 시행한다. 금강·섬진강·새만금 일대 하천 쓰레기 수거와 공공매립시설 13곳 합동 안전점검도 병행한다.
도는 주요 하천과 산사태 취약지역, 재해복구 사업장에 대한 예찰 활동을 강화하고 기상특보 발령 시 위험지역 사전 통제와 주민 대피 조치를 신속히 시행할 방침이다. 재난 발생 시에는 응급복구 체계를 가동해 추가 피해를 최소화할 계획이다.
이순택 전북도 환경산림국장은 “기후변화로 국지성 집중호우가 빈번해지고 있다”며 “위험 지역에 대한 실시간 모니터링과 선제적 통제, 주민 대피 조치로 인명 피해를 막는 데 집중하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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