‘계곡 트레킹 명소’…인제 아침가리계곡 탐방 재개
강원도 인제군을 대표하는 계곡 트레킹 명소인 아침가리계곡 탐방로가 다시 문을 열었다.
군은 산림생태 보전과 탐방객 안전을 위해 겨울철에 통제했던 아침가리계곡 탐방로를 지난 16일부터 재개방했다. 올해는 10월 31일까지 탐방로를 운영한다.
아침가리계곡은 굽이마다 펼쳐지는 청정 계곡과 때 묻지 않은 원시림이 어우러져 수려한 자연경관을 자랑한다. 지난해는 4만2000명의 탐방객이 다녀갔다.
계곡은 방태산의 구룡덕봉(1388m) 기슭에서 발원해 20km를 흘러 방태천으로 유입한다. 트레킹 코스는 방동약수에서 아침가리까지 난 길을 걸어 올라간 뒤 계곡 길을 따라 내려오는 코스로 구성돼 있다. 경사가 완만하고 수심도 깊지 않아 계곡 트레킹을 할 수 있는 최적의 장소로 꼽힌다.
지난 2011년 자연생태계 보호를 위해 자연휴식년제에 들어간 후 매년 정해진 기간에만 도보 탐방을 허용한다.
계곡의 입장 가능 시간은 오전 7시부터 오후 3시까지다. 별도의 사전 예약 없이 개방 시간 내에 현장을 방문하면 누구나 자유롭게 입장할 수 있다.
군은 본격적인 행락철을 맞아 탐방객들이 안전하고 쾌적하게 계곡을 이용할 수 있도록 탐방로와 진입로 주변 시설을 지속해서 점검할 예정이다.
자연환경이 훼손되지 않도록 철저한 현장 관리를 통해 생태계 보호에도 만전을 기할 예정이다.
서봉희 환경보호과장은 21일 “아침가리계곡은 인제의 청정 자연을 온전히 느낄 수 있는 대표 명소”라며 “자연 속에서 힐링의 시간을 보내는 동시에 안전수칙 준수와 쓰레기 되가져가기 등 성숙한 탐방 문화 정착에도 협조해 주길 바란다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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