삼척시 환경관리실태 평가 전국 1위…3년 연속 최상위권
강원도 삼척시가 기후에너지환경부 주관 ‘2026년 환경관리실태 평가’에서 전국 1위를 차지하며 환경관리 분야의 우수성을 인정받았다.
시는 2024년 전국 1위, 2025년 전국 2위에 이어 올해 다시 전국 1위에 오르며 3년 연속 전국 최상위권의 환경관리 역량을 유지하는 성과를 거뒀다.
이번 평가는 전국 지방자치단체를 대상으로 환경오염 예방과 배출시설 관리, 지도·점검 실적, 환경법령 준수 여부, 민원 대응 및 환경개선 노력 등을 종합적으로 평가해 이뤄졌다.
시는 관내 대기·폐수 배출시설에 대한 정기 및 수시 지도점검을 강화하고 환경오염 취약시기 집중 점검과 사업장별 맞춤형 관리체계를 운영하는 등 선제적인 환경관리 행정을 추진해 높은 평가를 받았다.
특히 배출허용기준 준수 여부 확인과 환경오염물질 불법배출 예방활동, 사업장 환경관리 컨설팅 등을 지속적으로 실시하며 환경오염 사전 예방에 행정력을 집중해 왔다.
반복 위반 사업장에 대해서는 엄정한 행정조치를 시행하고 자율적인 환경관리 유도를 병행해 실효성 있는 관리체계를 구축했다는 평가를 받았다.
환경오염 민원 발생지역에 대한 신속한 현장 대응과 취약지역 특별점검을 통해 시민 불편을 최소화하고 쾌적한 생활환경 조성에도 힘써왔다.
시 관계자는 21일 “체계적인 배출시설 관리와 지속적인 현장 중심 점검 활동이 우수한 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 환경오염 예방과 시민 건강 보호를 최우선으로 더욱 철저한 환경관리 행정을 추진하겠다”라고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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