경주 봉황대 뮤직스퀘어 내달 개막…9차례 야외 콘서트
경북 경주시가 봉황대 고분군을 배경으로 한 야외 공연 ‘봉황대 뮤직스퀘어’를 다음 달부터 선보인다.
경주시는 ‘2026 봉황대 뮤직스퀘어’를 다음 달 5일부터 8월 28일까지 봉황대 광장 특설무대에서 총 9차례 개최한다고 21일 밝혔다. 공연은 매주 금요일 오후 8시에 진행된다.
이번 행사는 경주시가 주최하고 경주문화재단이 주관한다. 봉황대 뮤직스퀘어는 세계적으로 드문 도심형 고분군인 봉황대를 배경으로 펼쳐지는 경주의 대표 문화 프로그램으로, 역사문화 경관과 대중음악을 결합한 공연 콘텐츠다.
올해는 인순이와 김태우를 비롯해 신용재, 소유, 고유진, 더원, KCM, 배기성, 자두, 노이즈, R.ef, 김정민, 크라잉넛, 신성, 요요미 등이 출연할 예정이다. 세대별 취향을 반영한 라인업으로 한여름 밤 도심 속 공연 을 선사한다.
시는 행사 기간 문화유산 보호와 안전관리에도 행정력을 집중한다. 고분군 주변 보호펜스 설치와 안전요원 배치, 관람객 동선 관리, 응급 대응체계 구축 등을 통해 안전한 관람 환경을 조성할 방침이다.
아울러 TV 광고 등 전국 단위 홍보를 통해 관광객 유입 확대와 지역경제 파급 효과를 높일 계획이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “시민과 관광객 모두가 안전하고 품격 있는 공연을 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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