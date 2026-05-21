포항 ‘스페이스워크’, 누적 방문객 400만명 눈앞
경북 포항의 대표 관광명소인 ‘스페이스워크’가 누적 방문객 400만명 돌파를 앞두고 있다.
21일 포항시에 따르면 2021년 11월 개장한 스페이스워크의 누적 입장객 수는 최근 396만명을 넘어선 것으로 집계됐다.
개장 이후 약 4년 6개월 만의 기록으로, 현재 방문 추세를 감안할 때 내달 초 400만명 달성이 유력하다. 시는 400만번째 방문객을 대상으로 한 기념행사도 준비 중이다.
환호공원 내에 설치된 스페이스워크는 포스코가 총 117억원을 투입해 제작한 뒤 포항시에 기부 채납한 체험형 철제 조형물이다.
가로 60m, 세로 57m, 높이 25m 규모에 총 길이 333m의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 한눈에 조망할 수 있는 국내 대표 공공예술 작품으로 꼽힌다.
특히 관람형 조형 예술을 넘어 관람객이 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있다는 점에서 차별화된 매력을 선보이고 있다. 독특한 외형과 함께 마치 구름 위를 걷는 듯한 경험으로 SNS에서 ‘인생샷 명소’로 입소문을 타며 국내외 관광객들의 발길이 이어지고 있다.
스페이스워크는 지역 관광 활성화에도 큰 역할을 하고 있다. 영일대해수욕장과 죽도시장 등 인근 관광지와의 연계 방문이 증가하면서 포항이 기존 철강 산업 중심 도시 이미지를 넘어 관광도시로 변모하는 데 기여하고 있다는 평가다.
순수미술과 미디어아트를 전공한 독일계 작가 부부인 하이케 무터와 울리히 겐츠가 디자인한 스페이스워크는 ‘2022 대한민국 공간문화대상’ 대통령상을 수상하고 ‘한국관광 100선’에 연속 선정되기도 했다.
박강혁 포항시 공원과장은 “앞으로도 안전한 관람 환경 조성과 관광 콘텐츠 확충을 통해 대한민국 대표 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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