평생 따뜻한 밥 지은 조리사, 6명에게 생명 나눔 [아살세]
노인복지회관에서 조리사로 일하며 어르신들의 식사를 챙겨온 60대 여성이 삶의 마지막 순간 6명에게 새 생명을 나누고 세상을 떠났다.
21일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 15일 전남대병원에서 김옥희(68)씨가 양쪽 신장과 안구, 폐, 간을 기증했다. 김씨는 장기뿐 아니라 뼈와 연골, 혈관 등 인체 조직도 함께 기증하며 생명 나눔을 실천했다.
김씨는 지난달 9일 직장에서 근무하던 중 뇌출혈로 쓰러져 수술을 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했다. 이후 가족은 고인의 뜻에 따라 장기·조직 기증을 결정했다.
기증 의사를 먼저 밝힌 것은 남편 박천식씨였다. 이달 14일 결혼 20주년을 맞은 두 사람은 이미 10여년 전 기증 희망 등록을 해둔 상태였다.
박씨는 “허무하게 아내를 보낼 수 없었다”며 “할 수 있으면 장기기증을 하고 가자는 이야기를 생전에 아내와 여러 차례 했었다”고 말했다.
전남 영암에서 태어난 김씨는 서울에서 젊은 시절을 보내다가 40대 중반 남편을 만나 15년 전 다시 고향으로 돌아왔다. 평소 꽃을 좋아해 집 앞마당을 가꾸는 일을 즐겼고, 음식 솜씨가 뛰어나 요리와 관련된 일을 주로 해왔다.
최근까지는 노인복지회관에서 조리사로 일하며 어르신들의 끼니를 책임졌다. 음식 맛이 좋기로 정평이 나 어르신들 사이에서도 칭찬이 자자했던 것으로 전해졌다.
성격도 밝고 서글서글해 주변 사람들과 두루 잘 지냈지만, 정작 남편과 함께하는 여행은 자주 미뤄야 했다. 복지회관 어르신들의 식사를 먼저 걱정하는 마음이 늘 앞섰기 때문이다.
남편 박씨는 “작년에도 제주도 여행을 가자고 했지만, 아내는 복지회관 어르신들의 식사 걱정에 끝내 발걸음을 떼지 못했다”며 “여행 한 번 제대로 같이 가보지 못한 것이 마음에 걸린다”고 했다.
이어 박씨는 “그렇게 예쁜 사람인 줄 몰랐다”며 “다니엘라(세례명), 사는 동안 너무 감사했고 고마웠어. 고생 많이 하게 해서 미안하고, 따뜻하게 해주지 못한 것도 미안해. 당신의 빈자리가 너무 크고 사는 동안 사랑한다는 말을 너무 못했는데, 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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