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조재복 “때려서 죽을 줄 몰랐다” 장모 살해 의도 부인

입력:2026-05-21 11:32
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국민DB

장모를 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방(캐리어)에 담아 하천에 유기한 혐의(존속살해·시체유기)로 기소된 조재복(26)이 첫 재판에서 살해 의도가 없었다고 주장했다.

21일 대구지법 형사13부(부장판사 채희인) 심리로 열린 조재복의 1차 공판에서 조씨는 “때려서 죽을 거라고 생각하지 못했다. 죽일 생각은 없었다”며 “아내가 장모님이 숨을 안 쉬는 것 같다고 해 (사망 가능성을)알았고 심폐소생술을 했다”고 부장했다. 이어 “이 정도로 때려 사람이 죽을 거라고는 생각을 못 했다”고 덧붙였다.

조재복의 주장과 달리 변호인 측은 존속살해의 미필적 고의와 시체유기 혐의 부분을 인정한다고 했다. 이에 재판부는 조재복 의견을 재차 확인해 조씨가 살해 혐의를 부인하고 있다고 정리했다. 이날 공판에 앞서 조씨는 이달에만 세 차례에 걸쳐 재판부에 ‘장모님을 죽일 생각은 절대 아니었다’는 내용의 반성문을 제출한 것으로 알려졌다.


조재복은 지난 3월 17일 대구 중구 오피스텔형 원룸에서 오후 10시쯤부터 약 10시간 동안 함께 살던 장모 A씨(사망 당시 54세)를 둔기와 손발로 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의로 지난 4월 28일 구속기소 됐다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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