발기부전 치료제 든 ‘캔디’ 10억원어치 불법 판매… 모녀 일당 적발
타다라필 검출… 식품 사용 금지 성분
“암·당뇨 효능” 허위·과대 광고
베트남서 밀반입… 3564회 판매
식품에 사용할 수 없는 발기부전 치료제 성분을 넣은 이른바 ‘천연 캔디’를 불법 수입·판매한 일당이 식품당국에 적발됐다.
식품의약품안전처는 발기부전 치료제 성분인 ‘타다라필’이 함유된 캔디 제품을 불법 수입·판매한 혐의로 총책 A씨(60대·여)와 공급책 B씨(40대) 등 4명을 검찰에 송치했다고 21일 밝혔다.
식약처 위해사범중앙조사단 남부권 식의약 위해사범조사TF는 인터넷 모니터링 과정에서 남성 건강 제품으로 홍보되던 해당 캔디의 불법 판매 정황을 확인하고 수사에 착수했다.
수사 결과 A씨와 딸인 C·D씨는 공급책 B씨로부터 수입 신고를 하지 않은 제품을 받아 2022년 6월부터 2024년 12월까지 3564회에 걸쳐 10억원 상당을 판매한 것으로 조사됐다.
이들은 캔디 한 상자를 17만원 상당에 판매하며 인삼·효소·맥아 등 천연 성분으로 만든 제품이라고 홍보했다. 또 발기부전과 조루뿐 아니라 암, 기억상실, 당뇨, 류머티즘 등에 효과가 있는 것처럼 허위·과대 광고한 것으로 드러났다.
공급책 B씨는 해당 제품을 베트남과 한국을 오가며 개인 휴대 물품에 숨겨 국내로 밀반입한 것으로 조사됐다.
식약처는 현장에서 3000만원 상당의 제품을 압수해 분석한 결과 식품에 사용이 금지된 전문의약품 성분 ‘타다라필’이 다량 검출됐다고 밝혔다.
특히 이들은 제품 복용 뒤 나타나는 발열과 어지러움, 두통 등의 증상에 대해 “인삼 등을 먹을 때 나타나는 일시적 명현반응”이라고 설명하며 판매를 이어간 것으로 확인됐다.
타다라필은 전문의약품 성분으로 과다 복용할 경우 두통과 소화불량, 심근경색, 심실부정맥, 협심증, 심혈관계 출혈 등 심각한 부작용을 유발할 수 있어 반드시 의사 처방에 따라 사용해야 한다.
식약처는 해외직구와 불법 유통 경로를 통한 의약품 성분 함유 식품에 대한 단속과 수사를 지속 강화할 방침이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사