오세훈, ‘GTX 공사 중단’ 정원오에 “또 중단? 박원순 시즌2 후보답다”
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 구간 ‘철근 누락’ 사태와 관련해 “일단 (공사를) 중지해야 한다”는 입장을 밝힌 데 대해 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 “또 중단인가. 박원순 시즌2 후보답다”고 맞받았다.
오 후보는 21일 페이스북에 정 후보를 향해 “역시 박원순 전 서울시장과 판박이다. 멈춰버린 서울, 암흑의 잃어버린 10년을 예고하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “박 전 시장이 멈춰 세웠던 사업과 공사, 우리는 생생하게 기억하고 있다”며 “집중 호우 피해로부터 서울을 지켜줄 대심도 터널은 박 전 시장의 고집과 오기 때문에 10년이나 건설이 늦어졌다. 공사 지연으로 혈세 5648억원이 낭비됐고, 서울은 계속해 호우 피해에 시달려야 했다”고 지적했다.
오 후보는 이밖에 월드컵대교, 동대문디자인플라자(DDP), 세빛둥둥섬 등도 박 전 시장이 중단했던 역점 사업으로 꼽으며 “이 만행을 정 후보도 똑같이 답습하겠다는 것”이라고 비판했다. 이어 “(정 후보는) 한강버스도 안전 문제가 없음에도 중지시키겠다고 한다. 광화문광장을 새롭게 빛내는 감사의 정원도 모조리 뜯어낼 기세다”라며 “급기야 시민이 그토록 염원하는 영동대로 복합환승센터까지 중지”라고 덧붙였다.
오 후보는 “중지, 중지, 또 중지. 한마디로 서울을 중지시키겠다는 것”이라며 “서울 시민의 삶을 중지시키겠다는 협박이자 엄포고, 판단 근거는 그저 정 후보의 오기와 무지뿐”이라고 강조했다.
오 후보는 GTX 철근 누락 사태와 관련해 “서울시는 철근 누락을 보고 받은 후 과학적이고 객관적인 기술 검토를 통해 공사 진행 여부에 대해 판단했고, 공사와 안전성 보강 조치를 병행해 전혀 안전에 문제가 없다는 판단을 내렸다”고 설명했다.
또 “국토부 역시 철근 누락 관련 사실을 인지했음에도 17일 동안 GTX-A 시범 운행을 했다. 철도공단도 긴급 안전점검을 한 결과 안전에 영향이 미미하다는 결론을 냈다”며 “바로 이재명정부가 안전을 보증한 것”이라고 주장했다.
오 후보는 “그런데도 정 후보는 시민의 불안을 최대한 증폭시켜 선거에 유리하게 활용하겠다는 사욕에만 사로잡혀 있다. 정말 후진 선거운동”이라며 “미스터 중지왕, 정 후보에게는 서울을 맡길 수 없다. 서울 올스톱 정원오가 아닌, 서울 네버스톱 오세훈에게 꼭 서울을 맡겨달라”고 호소했다.
앞서 정 후보는 이날 MBC라디오에 출연해 “좀 늦어지더라도 안전하지 않고 그냥 가면 사상누각 아니겠냐”라며 “왜 오세훈 시장 임기 때만 대형 사고들이 일어나는지에 대한 반추가 필요하다”고 말했다. 이어 “이건 구조적으로 뭔가 잘못돼 있기 때문에 이런 일이 반복되고 있는 것”이라며 “기본적으로 행정 철학이 잘못됐기 때문”이라고 비판했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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