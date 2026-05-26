주 4일제가 주목받는 이유…“스트레스 시대 건강 경고”
[톡톡, 新한방건강법]36
최근 독일의 한 대학 연구팀이 주 4일 근무제가 스트레스 관리에 도움 된다는 연구 결과를 내놔 눈길을 끌었다. 구체적으로 스마트워치를 활용해 스트레스 상태 지속 시간을 측정한 결과, 주 4일 근무제 참가자들의 일일 스트레스 시간이 평균 13분 감소한 것으로 나타났다. 아울러 번 아웃은 약 64% 줄었고 수면 시간과 신체 활동량은 오히려 증가하는 경향을 보였다.
이 같은 연구 논문이 최근 주목받은 데에는 국내에서도 주 4일제 도입에 대한 논의가 활발하기 때문이다. 한국의 노동 시간이 다른 나라들과 비교해 현격한 차이를 보이는 데다, 비대면 업무 환경이 빠르게 조성된 결과로 풀이된다.
실제 경제협력개발기구(OECD)의 ‘연간 실제 노동 시간(Annual hours actually worked per worker)’ 보고서에 따르면, 2022년 기준 대한민국의 연간 노동시간은 1900시간을 기록한 반면, EU는 평균 1571시간 수준인 것으로 나타났다.
해당 근무제가 빠르게 도입될 지는 미지수지만, 국민 건강과 삶의 질 향상을 위해선 필요한 정책이 아닌가 하는 생각도 해본다. 의학적 측면에서 노동 시간에 비례한 스트레스 증가는 필연적이며 그에 따른 다양한 건강 악화가 불가피하기 때문이다.
실제 현대인들이 호소하는 신체 증상 중 상당수는 심리적 긴장과 연결되는 경우가 많다. 스트레스가 심할 때 목과 어깨가 굳거나, 인간 관계 갈등 후 가슴이 답답해지는 증상이 대표적 예이다. 이는 우리 몸이 스트레스를 단순한 감정 문제가 아니라 신체 통증이 발현되는 것으로 볼 수 있다. 긴장과 압박감이 지속되면 교감 신경이 과도하게 활성화되고 몸은 계속해서 ‘경계 상태’를 유지하게 된다. 이는 곧 근육의 긴장과 수면의 질을 떨어뜨려 피로감을 불러온다.
한의학에서는 예로부터 몸과 마음을 하나로 바라봤다. 과도한 스트레스와 억눌린 감정 상태를 ‘간기울결(肝氣鬱結)’로 설명하기도 하는데, 이는 기혈 순환이 원활하지 못해 신체 곳곳에 긴장과 불편감이 나타나는 상태를 뜻한다. 여러 임상에서도 장기간 스트레스에 노출된 사람일수록 목·어깨 통증, 불면, 두통, 소화 장애 등을 함께 호소하는 경우가 적지 않았다.
간기울결 증상 개선을 위해선 몸에 누적된 피로를 풀고 면역력을 높여 체력을 회복시키는 치료를 진행한다. 먼저 약침 치료로 활력을 증진시키고 침 치료로 경직된 근육을 이완해 원활한 혈액 순환을 촉진한다. 아울러 육공단과 같이 원기를 보해주는 한약을 함께 복용하면 피로 개선과 면역력 증진 효능을 볼 수 있다. 육공단의 면역력 개선 효과는 여러 연구 논문을 통해 확인됐다. 자생한방병원이 국제 학술지 ‘헬리온(Heliyon)’에 발표한 논문을 보면 육공단은 면역세포 사멸을 억제하고 면역 반응을 활성화시키는 것으로 확인됐다. 특히 면역세포의 사멸을 억제하는 BCL-2단백질의 발현 강도가 배 이상 증가했고 염증 수치와 면역 반응을 조절하는 인터루킨-10(IL-10)은 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다.
스트레스는 눈에 보이지 않지만 근육 긴장과 수면 장애, 만성 피로 같은 형태로 몸 곳곳에 흔적을 남긴다. 결국 건강을 지키기 위해 필요한 것은 무조건 더 버티는 힘이 아니라, 스스로를 회복시킬 수 있는 시간과 균형인지도 모른다.
송주현 노원자생한방병원장
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