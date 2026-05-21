중동위기에 대구 뿌리산업 섬유 흔들…지원금 긴급수혈
대구시는 중동 전쟁 여파로 위기를 맞고 있는 지역 섬유산업 보호를 위해 정부 지원금을 긴급 투입한다고 21일 밝혔다.
대구시는 최근 고용노동부의 ‘버팀이음 프로젝트’ 공모사업에 최종 선정돼 국비(20억원)를 확보했다. 이 사업은 산업구조 변화와 경기침체 등으로 고용 충격이 우려되는 지역의 산업 보호화 근로자 고용안정을 위해 추진된다.
대구시는 석유 의존도가 높은 섬유산업이 직면한 고용위기 대응에 지원금을 사용할 방침이다. 대구는 비수도권 1위(전국 3위)의 섬유산업 거점이다. 지역 섬유산업 사업체 수는 4682곳, 종사자 수는 2만2947명에 이른다. 지역 섬유업체 50% 이상이 제직업종이며 생산 직물의 80% 이상이 석유 기반 합성섬유다. 최근 중동발 수출물류비·보험료 인상과 원료 공급 부족 등이 겹치면서 지역 섬유업계의 경영 부담과 고용 불안이 심화되고 있는 상황이다.
대구시는 섬유기업에 종사하는 장기근속 재직자와 휴직자를 중점 지원해 산업 생태계 붕괴를 예방할 계획이다. 3년 이상 재직자를 대상으로 1인당 50만~100만원의 장기근속 장려금을 지원하고 고용유지조치 실시 사업장의 휴직 근로자를 대상으로 월 50만원(최대 3개월)의 생활지원금을 제공할 예정이다.
사업 실행력과 현장 접근성을 높이기 위해 ‘섬유 코디’(가칭)를 운영한다. 5인 미만 소규모 사업체(전체 사업장의 77.3%)를 직접 방문해 사업을 안내한다. 현장사무소도 설치해 사업 신청을 도울 예정이다. 지원금을 지역화폐인 대구로페이로 지급해 근로자의 실질적인 생활안정과 지역 내 소비 촉진을 함께 도모할 예정이다.
박기환 대구시 경제국장은 “섬유산업은 대구 제조업의 뿌리이자 지역 핵심 산업 중 하나”라며 “중동 상황 장기화에 따른 위기 극복에 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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