‘귀농귀촌 전국 1위’ 완주군의 비결…‘체험·멘토·실전’ 삼박자

전북 완주, 행복 멘토단·오감 체험교육으로 안정적 정착 지원

체류형 농업창업센터 최근 4년 정착률 93.2% 기록

‘2026 국민팜엑스포’에서 노하우 공개

지난달 말부터 이달 초까지 이어진 전북 완주군의 '오감 투어형 귀농귀촌 교육'에 참가한 교육생들이 기념촬영을 하고 있다. 완주군 제공

성공적인 귀농·귀촌, 선배에게 물어보세요

‘2026년 귀농 귀촌 행복 멘토단 위촉식’을 개최했다. 멘토단을 출범한 취지는 각 분야에서 탁월한 전문성을 쌓은 선배 귀농인 6명을 멘토로 위촉해서 예비 귀농인들의 안정적인 정착을 돕자는 것이다.

지난 14일 ‘2026년 귀농 귀촌 행복 멘토단 위촉식’에 멘토로 참여하는 전북 완주군의 귀농귀촌 멘토단들이 위촉식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 완주군 제공

현장에서 쌓은 생생한 노하우를 바탕으로 귀농·귀촌을 꿈꾸는 이들에게 실질적인 도움을 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.

오감으로 맛보는 농촌 체험 '인기'

‘오감 투어형 귀농귀촌 교육’도 호응을 얻고 있다. 귀농귀촌을 희망하는 도시민을 대상으로 현장에서 직접 체험하며 정착을 설계할 수 있는 교육이다.

농어촌 군 종합지수 및 영역별 지수

전북 완주군의 체류형 농업창업지원센터 프로그램에 참여하는 교육생들이 토마토 재배시설에서 강의를 듣는 모습. 완주군 제공