“내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후
이란전 종식 합의 두고 통화 중 격론
합의 원하는 트럼프 “서두르지 않는다”
“이란 못 믿는다”는 네타냐후는 위기감
도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란전 종식을 위한 합의를 놓고 격론을 벌인 것으로 전해졌다. 네타냐후 총리는 이 통화 후 몹시 격앙된 상태였다고 한다. 트럼프 대통령은 기자들에게 “괜찮다. 그는 내가 원하는 대로 할 것”이라고 말했다.
월스트리트저널(WSJ)은 두 정상이 지난 19일(현지시간) 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 합의를 놓고 신경질적 통화를 했다고 20일 보도했다.
네타냐후 총리는 종전 합의를 강하게 비판한 것으로 전해졌다.
이스라엘은 오래전부터 이란이 핵 프로그램 해체, 역내 국가들에 대한 공격 중단 등 어떤 합의도 지키지 않을 거라는 회의론을 고수해왔다.
네타냐후 총리는 하루 전인 18일 통화에서도 이런 주장을 트럼프 대통령에게 거듭 전달했다고 관계자가 WSJ에 전했다.
트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 합의를 계속 추진하겠다는 입장을 강조했다고 한다.
또 이란이 협상에서 더 유연한 태도를 보이지 않으면 추가 공습에 직면할 거라고 덧붙인 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령 다음날 기자들에게 네타냐후 총리와의 통화에 문제가 없다는 취지로 설명했다.
기자들이 이란 문제와 잠재적 공습 보류와 관련해 네타냐후 총리에게 뭐라고 말했느냐고 묻자 “그는 괜찮다”며 “그는 내가 원하는 대로 할 것”이라고 답했다. 네타냐후 총리가 뭐라고 했든 결국 자신에게 따를 것이라는 의미다.
트럼프 대통령은 네타냐후 총리를 두고 “그는 아주, 아주 좋은 사람”이라며 “그는 내가 원하는 대로 할 것”이라고 거듭 말했다. “그는 훌륭한 사람”이라고도 치켜세웠다.
이란에 대한 결정을 내리는 데 가까워졌느냐는 질문에는 “경계선상에 있다”고 답했다.
트럼프 대통령은 자신이 종전 합의를 서두른다는 세간의 평가를 부인했다. 그는 “모두가 ‘아, 중간선거 때문에 서두르는 거야’라고 말한다”며 “나는 서두르지 않는다”고 말했다고 CBS뉴스는 전했다.
그는 “다만 이상적으로는 많은 사람이 죽는 것보다 적은 사람이 죽는 걸 보고 싶다”고 덧붙였다고 한다.
백악관과 이스라엘 총리실은 양국 정상 간 언쟁에 대한 WSJ 등의 논평 요청에는 답하지 않은 것으로 전해졌다.
일부 미국 당국자는 두 정상이 서로에게 자주 직설적으로 말하는 사이라고 WSJ에 설명했다.
하지만 이번 통화는 두 동맹국이 전쟁 종식을 검토하는 과정에서 서로 다른 이해관계를 갖고 있음을 보여준다고 신문은 해설했다.
WSJ는 “트럼프는 국내에서 인기가 없고 경제적 비용이 큰 분쟁을 마무리하려 하고 있다”며 “반면 이스라엘은 휴전 전에 중단했던 폭격 작전을 재개해 자국에 실존적 위협으로 보는 이란 정권을 더 심각하게 약화시키기를 바라고 있다”고 설명했다.
악시오스에 상황을 전한 소식통은 네타냐후 총리가 트럼프 대통령과의 통화 후 몹시 흥분한 상태였다고 전했다. 묘사에 사용한 영어 표현은 ‘머리에 불이 나다’였다. 강한 위기감이 엿보일 때도 쓰이는 관용구다.
이 소식통은 “워싱턴 주재 이스라엘 대사가 미국 의원들에게 네타냐후 총리가 해당 통화에 대해 우려하고 있다고 알렸다”고 설명했다.
이스라엘 대사관 대변인은 이런 설명을 부인하며 “대사는 사적인 대화에 대해 언급하지 않는다”고 밝혔다고 악시오스는 전했다.
다른 소식통 2명은 네타냐후 총리가 이전 협상 단계에서도 매우 우려해왔지만 당시에도 실제 합의가 성사되지는 않았다고 설명했다. 한 소식통은 “비비(네타냐후 총리의 별칭)는 늘 걱정한다”고 말했다.
이번 주 파키스탄 등 중재자들 간에는 이란에 대한 추가 공습을 막기 위한 고위급 외교 움직임이 이어졌다. 주 초 협상에서는 별다른 진전이 없었다.
미국과 이란은 핵 문제, 호르무즈해협, 제재 완화와 관련해 각각 강경한 입장을 밀어붙인 것으로 전해졌다. 타협의 조짐은 거의 보이지 않았다고 WSJ는 전했다.
일부 분석가는 기본적 타협이 이뤄진다면 가장 어려운 쟁점들을 뒤로 미루는 양해각서 형태의 합의가 가능할 수 있다고 예상했다.
워싱턴 소재 싱크탱크인 미국 유대국가안보연구소 야코브 아미드로르 연구원은 WSJ에 “미국이 농축 우라늄을 모두 반출하고 우라늄 농축 시설을 해체하는 합의를 이뤄낸다면 이스라엘 관점에서는 좋은 합의”라고 설명했다.
이스라엘 국가안보보좌관 출신인 그는 “나쁜 합의라면 이스라엘은 그 이행을 막기 위해 할 수 있는 모든 일을 할 것”이라고 덧붙였다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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