“내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후

이란전 종식 합의 두고 통화 중 격론

합의 원하는 트럼프 “서두르지 않는다”

“이란 못 믿는다”는 네타냐후는 위기감

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 모습. 로이터연합뉴스

네타냐후 총리는 종전 합의를 강하게 비판한 것으로 전해졌다.

또 이란이 협상에서 더 유연한 태도를 보이지 않으면 추가 공습에 직면할 거라고 덧붙인 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 자신이 종전 합의를 서두른다는 세간의 평가를 부인했다. 그는

나는 서두르지 않는다”고 말했다고 CBS뉴스는 전했다.

그는 “다만 이상적으로는 많은 사람이 죽는 것보다 적은 사람이 죽는 걸 보고 싶다”고 덧붙였다고 한다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(가운에)가 지난 1월 28일 이스라엘 메이타르에서 열린 란 그빌리 추모식에 참석한 모습. 로이터연합뉴스

소식통은 “비비(네타냐후 총리의 별칭)는 늘 걱정한다”고 말했다.

고위급 외교 움직임이 이어졌다.

주 초 협상에서는 별다른 진전이 없었다.

미국과 이란은 핵 문제, 호르무즈해협, 제재 완화와 관련해 각각 강경한 입장을 밀어붙인 것으로 전해졌다. 타협의 조짐은 거의 보이지 않았다고 WSJ는 전했다.

일부 분석가는 기본적 타협이 이뤄진다면 가장 어려운 쟁점들을 뒤로 미루는 양해각서 형태의 합의가 가능할 수 있다고 예상했다.