“잔소리 하지마” 야구방망이로 친모 폭행한 30대 영장신청

경기 포천경찰서는 특수존속상해 및 특수재물손괴 혐의로 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난 19일 오전 10시쯤 포천시에서 60대 친모 B씨의 차량을 야구방망이로 부수고, 이를 말리던 B씨의 얼굴 등을 향해 야구방망이를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 부상을 입었으나

생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.