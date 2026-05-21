“잔소리 하지마” 야구방망이로 친모 폭행한 30대 영장신청
잔소리를 한다는 이유로 야구방망이를 휘둘러 어머니를 폭행하고 차량을 파손한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 포천경찰서는 특수존속상해 및 특수재물손괴 혐의로 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 21일 밝혔다.
A씨는 지난 19일 오전 10시쯤 포천시에서 60대 친모 B씨의 차량을 야구방망이로 부수고, 이를 말리던 B씨의 얼굴 등을 향해 야구방망이를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 부상을 입었으나 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
경찰 조사 결과 특별한 직업이 없는 A씨는 그동안 자택에서 어머니 B씨와 함께 생활해 온 것으로 파악됐다.
A씨는 평소 집안에만 머무는 자신에게 어머니가 잔소리를 하자 이에 대한 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 드러났다. 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 자세한 경위를 조사 중이다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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