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‘유권자의 선택은?’

입력:2026-05-21 10:51
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제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 기간이 시작된 21일 서울 종로구 예술가의집 담장에 선거벽보가 첩부되고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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