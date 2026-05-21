시사 전체기사 ‘유권자의 선택은?’ 입력:2026-05-21 10:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 기간이 시작된 21일 서울 종로구 예술가의집 담장에 선거벽보가 첩부되고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일” 2 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 3 “재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영 4 하정우, 이번엔 이해충돌 논란… ‘대표와 친분’ 업스테이지 승승장구 5 [단독]하정우 “교수 추천 감사합니닷”…추천인 국대AI 선정·5600억 유치 논란 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급 2 “적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼전이 밝힌 결렬 배경 3 “서울엔 없다, 가자”… 몰리는 세입자, 경기 전셋값 껑충 4 “국민께 송구” 삼성전자 노사, 총파업 직전 극적 합의 5 “선착순이라는데 투자할까요?”…국민성장펀드 총정리 [영상] 해당분야별 기사 더보기 1 노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원 2 “사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐” 3 빌라 주차장서 10대 납치 시도한 60대 긴급체포 4 백두산호랑이 ‘미령’, 백두대간수목원에서 생일 파티 5 김건희 ‘쥴리 의혹’ 부인…“‘쥴’자도 사용 안 해, ‘제니’로 불려” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란 “미 종전안 검토중… 해상 봉쇄 중단부터” 2 무릎 꿇리며 “조용히!”… 이스라엘, 구호가들 학대 영상 파장 3 107세 철학자가 크리스천 시선으로 본 미국·이란 전쟁 4 “엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄] 5 “이란 또 한 번 크게 칠 수 있다”지만… 안 통하는 트럼프 ‘말 폭탄’ 해당분야별 기사 더보기 1 왕관 벗고 ‘옆집 언니’로…유튜브서 제2의 전성기 맞은 베테랑들 2 “신비주의 버리고 친근하게”… 유튜브서 제2 전성기 맞은 스타들 3 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 4 장대비 속 여자축구 남북대결… 北내고향 역전승 5 골 가뭄? 그래도 SON이 해결사 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] YAGP 대상 서민준 “관객 마음 움직이는 무용수 되고 싶어요” 2 눈부신 5월 ‘꽃의 여왕’이 부른다 3 한글과 복음이 주고받은 ‘반가운 인사’…초기 선교 자료 한자리에 4 美文을 버려야 진실이 보인다 5 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 삼성전자 주주단체 “노사 합의안, 법률상 무효” 소송 예고 “내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후 삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급 “사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐” ‘적자 사업부 성과급’ 줄다리기… 한 발씩 양보해 접점 찾았다 이번엔 무신사… ‘탁 치니 억’ 7년 전 광고 재소환 보완수사권 기류 변화… 검찰 “거둬 가라” 경찰 “존치 필요” 김건희 “‘쥴’자도 사용안해…‘제니’라고 불려”…법정서 ‘쥴리 의혹 부인’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요