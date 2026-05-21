충북·인천·강원 양자 바이오 육성에 맞손
K-양자 바이오 얼라이언스 출범식
대학 14곳, 기업·기관 136곳 참여
전국 지자체 중 처음으로 양자컴퓨터를 도입한 충북도가 인천시, 강원도와 함께 양자 기술 기반의 바이오산업 육성에 나선다.
충북도, 인천시, 강원도는 21일 연세대 송도캠퍼스에서 K-양자 바이오 얼라이언스 출범식을 가졌다.
K-양자 바이오 얼라이언스는 지자체 대학 기관 기업 병원이 참여하는 초광역 협력모델로 대한민국 미래 100년을 견인할 글로벌 양자·바이오 메가 클러스터 조성을 목표로 삼고 있다. 14개 대학과 136개 기업·기관이 참여했다.
바이오산업에 특화된 양자 클러스터는 충북·강원·인천을 잇는 초광역 벨트를 구축하고 국가 양자 산업화의 핵심 거점이자 글로벌 기술 주권 확보의 전초기지를 마련한다는 구상이다.
양자기술은 초고속 연산과 초정밀 센서, 보안통신 등에 활용되는 차세대 핵심 기술로 반도체·바이오·국방·금융 산업 전반의 혁신 기반으로 꼽힌다.
앞서 도는 인천시, 강원도와 초광역 컨소시엄을 구성해 과기정통부의 양자 클러스터 공모에 참여했다. 과기정통부는 전국 3개 권역 안팎을 선정해 2027년부터 2030년까지 지역별 양자 산업 생태계와 특화 클러스터를 육성한다. 오는 7월 양자전략위원회 심의를 거쳐 3곳이 선정된다.
도는 지난해 2월 핀란드의 세계적인 양자 기업인 IQM사의 5큐비트급 초전도 양자컴퓨터를 국내 지자체 최초로 충북대에 도입하여 운영 중이다. 현재 구축중인 다목적 방사광가속기를 중심으로 충북을 향후 양자클러스터의 중심지로 육성할 방침이다.
방사광가속기는 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속해 발생하는 밝은 빛을 활용해 물질 구조와 특성을 원자 수준에서 정밀 분석하는 대형 국가 연구 인프라다. 2029년 청주 오창테크노폴리스 31만㎡ 부지에 준공된다.
이복원 충북도 경제부지사는 “바이오 분야에 특화된 3개 시·도가 초광역 협력을 통해 양자 클러스터 지정을 이뤄내고 양자 바이오 산업의 중심지로 완성하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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