“선착순이라는데 투자할까요?”…국민성장펀드 총정리 [영상]

국민참여형 국민성장펀드가 오는 22일부터 다음 달 11일까지 3주간 선착순으로 판매됩니다. 선착순이라는 말에 서둘러 가입해야 할 것 같다는 조급함이 들기도 합니다. 혜택부터 주의사항까지 국민일보 여의돈스트리트가 정리해드리겠습니다.
국민성장펀드는 정부가 반도체와 이차전지, 바이오 등 12개 첨단전략산업 육성을 위해 조성하는 5년간 150조원 규모의 정책 펀드입니다. 150조원 규모 정책 펀드에 국민이 직접 투자할 수 있도록 한 상품이 국민참여형 국민성장펀드입니다.
총 판매 규모는 6000억원입니다. 은행 10곳, 증권사 15곳의 전국 영업점과 모바일 애플리케이션을 통해 가입 할 수 있습니다. 삼성·미래에셋·KB자산운용 3곳에 2000억원씩 배분됐습니다. 이 운용사가 선정한 사모펀드 10곳에 분산 투자하는 재간접 펀드 방식입니다. 어느 운용사 펀드에 가입하든 같은 사모펀드에 투자하는 구조여서 포트폴리오는 똑같습니다.
가장 궁금한 것은 혜택이죠. 국민참여형 국민성장펀드는 손실이 발생했을 때 정부 재정(출자금)이 최대 20% 수준까지 먼저 손실을 부담하는 구조로 설계돼 있습니다. 정부가 후순위 투자자로 참여해 일반 투자자의 원금 손실 위험을 낮춘 겁니다.
정부는 국민투자금의 20%에 해당하는 금액을 출자할 예정입니다. 목표인 6000억원이 모두 모집됐다면 정부가 후순위로 1200억원을 출자하게 되는데요. 손실이 발생한다면 이 1200억원에서 먼저 손실을 부담한다는 뜻입니다.
소득공제 혜택도 있습니다. 3000만원까지는 투자 금액의 40%, 최대 1200만원까지 연말정산시 소득공제 받을 수 있습니다. 3000만원 초과분부터 5000만원 이하까지는 20%를 추가로 소득공제합니다. 이 경우에는 최대 1600만원까지 소득공제를 받으실 수 있습니다. 5000만원 초과분부터 7000만원 이하까지 투자 금액은 10% 추가로 공제돼서 최대 1800만원까지 연말정산에서 공제받을 수 있습니다.
배당소득도 분리과세 합니다. 이 펀드에서 발생한 배당 수익을 다른 소득과 더하지 않고 별도의 세금으로 계산한다는 겁니다. 이는 세율을 낮출 뿐 아니라 건강보험료 인상이나 금융소득종합과세 부담을 줄일 수 있다는 점에서 절세 효과가 큽니다. 이때 지방소득세를 포함한 실제 세율은 9.9%입니다.
다만 주의할 점도 있습니다. 이 펀드는 5년 완전 폐쇄형입니다. 한번 가입하면 5년 동안 돈이 묶인다는 겁니다. 거래소에서 펀드를 매매하는 방법으로 중도 자금을 회수 할 수 있지만요, 제값을 받고 팔기 어려울 것이라는 전망이 지배적입니다. 만약 거래소에서 3년 이내에 해지하거나 양도하면 감면세액이 추징됩니다. 받았던 세제 혜택을 돌려줘야 한다는 얘기입니다.
만 19세 이상 성인 또는 만 15세 이상의 근로소득자라면 누구나 가입할 수 있습니다. 다만 직전 2023~2025년 단 한 번이라도 금융소득종합과세 대상자였다면 가입할 수 없습니다. 또 가입 시 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입용 소득확인증명서를 제출해야 합니다. 증명서는 국세청 홈택스, 정부24 또는 세무서를 방문해 발급받을 수 있습니다.
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정부가 손실 약 20%를 부담하고 파격적인 세제 혜택을 주는 국민성장펀드. 하지만 혜택만 보고 섣불리 가입했다간 놓치기 쉬운 조건들도 적지 않습니다. 정말 괜찮은 상품인지 궁금하다면 영상에서 확인해보세요.
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이광수 기자 gs@kmib.co.kr, 영상=최민석 기자
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