“선착순이라는데 투자할까요?”…국민성장펀드 총정리 [영상]

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서울 여의도 국민성장펀드 사무국 관계자가 사무실로 들어가는 모습. 연합뉴스

운용사 펀드에 가입하든 같은 사모펀드에 투자하는 구조여서 포트폴리오는 똑같습니다.

손실이 발생했을 때 정부 재정(출자금)이 최대 20% 수준까지 먼저 손실을 부담하는 구조로 설계돼 있습니다. 정부가 후순위 투자자로 참여해 일반 투자자의 원금 손실 위험을 낮춘 겁니다.

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정부가 손실 약 20%를 부담하고 파격적인 세제 혜택을 주는 국민성장펀드. 하지만 혜택만 보고 섣불리 가입했다간 놓치기 쉬운 조건들도 적지 않습니다. 정말 괜찮은 상품인지 궁금하다면 영상에서 확인해보세요.

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