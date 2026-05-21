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5월 반도체 수출액 200억 달러 돌파…“역대 최대”

입력:2026-05-21 09:56
수정:2026-05-21 10:05
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로이터 연합뉴스

이달 내내 이어진 삼성전자 파업 우려 속에도 지난 1~20일 수출액이 527억 달러로 5월 기준 역대 최대를 기록했다. 반도체 수출은 이 기간에 처음으로 200억 달러를 돌파하며 새로운 역사를 썼다.

21일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 527억 달러로 지난해 같은 기간보다 64.8% 증가했다. 같은 기간(1~20일) 기준 역대 최대 실적이다.

이 같은 실적은 5월 기준 2위인 2022년 5월(386억 달러)과 비교해 140억 달러 이상 많은 것으로, 직전인 지난달 1~20일 실적(504억 달러)도 20억 달러 이상 뛰어넘은 것이다.
경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

품목별로는 반도체 수출액이 220억 달러로 202.1% 급증했다. 이는 1~20일 기준 같은 기간 역대 최대이자 처음으로 200억 달러를 넘어선 것이다.


전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 41.7%로 1년 전보다 19.0% 포인트 확대됐다.

석유제품(46.3%), 컴퓨터 주변기기(305.5%), 철강제품(14.3%), 선박(10.1%) 등도 늘었지만 승용차(-10.1%)는 줄었다.

국가별로는 중국(96.5%), 미국(79.3%), 베트남(70.2%), 대만(110.4%), 홍콩(147.9%), 유럽연합(21.7%) 등으로 수출이 고르게 증가했다. 상위 3개국(중국·미국·베트남) 수출 비중은 51.8%를 기록했다.


같은 기간 수입액은 416억 달러로 29.3% 늘었다. 원유(26.4%), 반도체(55.5%), 반도체 제조장비(116.2%), 기계류(11.9%), 석유제품(58.6%) 등이 증가했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 23.9% 늘었다.

국가별로는 중국(42.1%), 미국(24.6%), 유럽연합(41.9%), 일본(23.8%), 베트남(43.9%) 등에서 일제히 증가했다.

수출이 수입을 크게 웃돌면서 무역수지는 110억 달러 흑자를 기록했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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