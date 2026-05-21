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전남도 대양주 시장개척단, 수출협약 263만 달러 달성

입력:2026-05-21 09:40
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전남 기업 10곳, 호주·뉴질랜드서 수출상담·현장판매 성과 -
- FTA 무관세 혜택 등 성장 가능성 높아 시장 다변화 기대

수출상담회. 전남도 제공

전남도가 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 광주전남지원본부와 함께 운영한 대양주시장개척단이 최근 호주 멜버른과 뉴질랜드 오클랜드에서 총 263만 달러 규모의 수출 업무협약을 체결하고 현장 판매 등 실질적 성과를 거둔 것으로 나타났다.

시장개척단은 한-호주 자유무역협정(FTA)으로 인한 무관세 혜택과 현지에서 높아진 K-푸드, K-뷰티에 대한 관심을 적극 활용해 전남 지역 기업의 대양주 수출 판로를 넓히는 데 주력했다.

이번 시장개척단에는 예인티앤지, 푸드파파에프앤비, 예다손, 해농, 담우, 여유협동조합, 대륙식품, 바다명가, 섬섬바이오, 릴테크 등 식품·뷰티·생활소비재 분야의 전남 기업들이 참여했다.


이들 기업은 김, 음료, 간편식, 화장품, 생활용품 등 다양한 제품을 선보이며 현지 바이어 및 유통업체와 수출 상담을 진행했다. 상담회 결과, 호주 멜버른에서는 예인티앤지의 알로에 음료(100만 달러), 푸드파파에프앤비의 떡볶이 등(10만 달러), 예다손의 호박떡 등(2만 달러) 등 총 112만 달러 규모의 업무협약이 체결됐다.

뉴질랜드 오클랜드에서는 해농의 조미김(100만 달러), 예인티앤지의 알로에 음료(50만 달러), 담우의 나물비벼밥(1만 달러) 등 총 151만 달러 규모의 협약이 이뤄졌다.

현장에서는 상담 이후에도 계약 논의와 판매가 이어졌다. 예인티앤지는 현장에서 약 1000달러 규모의 계약을 체결하고 5월 중 첫 선적을 진행하기로 했으며, 여유협동조합은 현지 바이어를 대상으로 약 900달러 상당의 화장품을 직접 판매해 K-뷰티 제품의 시장 경쟁력을 확인했다.


호주는 한-호주 자유무역협정(KAFTA) 무관세 혜택과 K-푸드 수요 증가로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가받고 있다. 뉴질랜드는 친환경·프리미엄 소비 성향이 강한 고부가가치 시장으로 꼽힌다.

전남도는 이번 협약이 실제 수출로 이어질 수 있도록 KOTRA 해외무역관과 연계해 바이어 관리, 후속 상담, 계약 체결 지원 등 단계별 사후관리 체계를 지속적으로 운영할 계획이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 21일 “K-소비재 수요가 빠르게 증가하는 대양주는 전남 기업의 수출시장 다변화를 이끌 중요한 전략시장”이라며 “이번 성과가 실제 수출 확대와 안정적 해외 판로 구축으로 이어지도록 현장 중심의 밀착 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

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