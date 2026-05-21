李, 블룸버그 정정보도에 “얼마나 보기 좋은가…국내 언론 귀감 삼으면 좋겠다”

李, 블룸버그 정정보도에 “얼마나 보기 좋은가…국내 언론 귀감 삼으면 좋겠다”
이재명 대통령이 미국 언론 블룸버그의 정정보도 소식을 알리며 “일부 국내 언론이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 21일 엑스(X)에 “김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신… 정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기좋은가요”라며 “특정세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세”라고 말했다.
이어 “명백하게 정치적 의도를 가지고 조작왜곡 보도 일삼으며 정정거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 덧붙였다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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