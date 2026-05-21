시사 전체기사

李, 블룸버그 정정보도에 “얼마나 보기 좋은가…국내 언론 귀감 삼으면 좋겠다”

입력:2026-05-21 09:33
수정:2026-05-21 09:34
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 미국 언론 블룸버그의 정정보도 소식을 알리며 “일부 국내 언론이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 21일 엑스(X)에 “김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신… 정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기좋은가요”라며 “특정세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세”라고 말했다.

이어 “명백하게 정치적 의도를 가지고 조작왜곡 보도 일삼으며 정정거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 덧붙였다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
삼성전자 파격 보상안… 메모리 부문 1인당 6억 성과급
“사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐”
‘적자 사업부 성과급’ 줄다리기… 한 발씩 양보해 접점 찾았다
이번엔 무신사… ‘탁 치니 억’ 7년 전 광고 재소환
보완수사권 기류 변화… 검찰 “거둬 가라” 경찰 “존치 필요”
김건희 “‘쥴’자도 사용안해…‘제니’라고 불려”…법정서 ‘쥴리 의혹 부인’
“스벅 들렀다 출근해야지” 국힘 충북도당 SNS 글 발칵
盧 서거 17주기에 티켓값 ‘5만2300원’…고인 비하 래퍼 사과
국민일보 신문구독