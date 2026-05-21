李, 블룸버그 정정보도에 “얼마나 보기 좋은가…국내 언론 귀감 삼으면 좋겠다”

이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신… 정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기좋은가요”라며 “

특정세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세”라고 말했다.

명백하게 정치적 의도를 가지고 조작왜곡 보도 일삼으며 정정거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 덧붙였다.