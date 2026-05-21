4월 생산자물가 2.5% 껑충…IMF 이후 28년만에 최대폭 상승
중동 전쟁 장기화 여파로 국제유가와 원자재 가격이 급등하면서 국내 생산자물가가 약 28년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 석유제품과 화학제품 가격이 크게 오른 데다, 증시 활황에 따른 금융·보험 서비스 가격 상승까지 겹치면서 물가 전반의 상방 압력이 커지고 있다. 원자재 공급 차질과 가격 상승은 시차를 두고 소비자물가에도 반영될 가능성이 크다는 분석이 나온다.
한국은행이 21일 발표한 ‘4월 생산자물가지수’ 잠정 통계에 따르면 지난달 생산자물가지수는 128.43(2020년=100)으로 전월(125.35)보다 2.5% 상승했다. 월간 상승률 기준으로 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시인 1998년 2월(2.5%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높은 수준이다. 생산자물가는 지난해 9월 이후 8개월 연속 상승세를 이어갔다.
전년 동월 대비로는 6.9% 올랐다. 이는 2022년 10월(7.3%) 이후 3년 6개월 만에 가장 높은 상승률이다.
생산자물가를 끌어올린 가장 큰 요인은 석유류 가격 급등이었다. 품목별로 보면 석탄·석유제품은 전월보다 31.9% 치솟았다. 전년 동월 대비 상승률은 73.9%로 2022년 6월 이후 가장 높았다. 세부 품목별로는 솔벤트 가격이 한 달 새 94.8% 급등했고, 경유도 20.7% 상승했다.
화학제품도 6.3% 오르면서 공산품 전체 가격은 전월 대비 4.4% 상승했다. 국제유가 상승이 석유제품뿐 아니라 나프타, 화학제품 등 산업 전반의 중간재 가격으로 번지고 있는 흐름이다.
이문희 한국은행 물가통계팀장은 “국제유가 급등으로 3월에는 휘발유, 경유 등 석유제품과 나프타 가격이 크게 올랐다”며 “4월에는 나프타 가격 상승폭이 축소됐지만 경유와 휘발유 등의 상승세가 유지됐고, 제트유가 큰 폭으로 올라 석유제품 전체 상승률이 3월과 비슷한 수준을 유지했다”고 설명했다.
서비스 물가도 오름세를 보였다. 서비스는 전월 대비 0.8% 상승했다. 운송서비스가 1.6%, 금융·보험서비스가 3.0% 올랐다. 특히 금융·보험 서비스는 전년 동월 대비 26.2% 올라 1995년 관련 통계 작성 이후 최고 상승률을 기록했다. 증시 거래 증가로 위탁매매 수수료가 1년 전보다 119.0% 급등한 영향이 컸다.
전력·가스·수도 및 폐기물 부문은 산업용 도시가스 가격 상승 등의 영향으로 전월보다 0.3% 올랐다. 반면 농림수산품은 농산물(-4.0%)과 수산물(-3.2%) 가격이 내리면서 전월 대비 1.0% 하락했다.
수입품까지 포함해 국내에 공급되는 상품과 서비스의 가격 변동을 보여주는 국내공급물가지수는 전월 대비 5.2% 상승했다. 전년 동월 대비로는 9.9% 올랐다. 특히 원재료 가격은 중동 전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 급등 여파로 28.5% 뛰었다. 중간재는 4.3%, 최종재는 0.5% 각각 상승했다.
국내공급물가는 국내 출하와 수입을 포함해 국내에 공급되는 상품·서비스의 가격 변동을 측정한 지수다. 원재료와 중간재 가격 상승이 향후 최종재 가격으로 얼마나 파급될지 가늠하는 지표로 활용된다.
국내 출하분에 수출품까지 포함한 총산출물가지수도 상승했다. 4월 총산출물가는 전월 대비 3.9% 올랐고, 전년 동월 대비로는 13.8% 급등했다. 공산품은 5.8%, 서비스는 0.8% 상승했다.
한은은 생산자물가 상승이 향후 소비자물가에도 영향을 줄 가능성이 크다고 보고 있다. 생산자물가는 기업 간 거래 단계의 가격 변동을 보여주는 지표로, 통상 일정한 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.
이 팀장은 “중동 전쟁이 계속되면서 원자재 공급 차질과 가격 상승의 영향이 여러 부문으로 파급되고 있다”며 “이는 생산자물가의 상방 압력으로 작용하고, 소비자물가에도 상방 요인으로 작용할 것으로 예상된다”고 말했다.
다만 향후 물가 흐름에는 불확실성이 남아 있다. 이 팀장은 “시장 수요와 정부 정책, 기업 경영 여건 등 다양한 변수가 복합적으로 작용하고 있어 앞으로의 흐름을 예단하기는 어렵다”고 덧붙였다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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