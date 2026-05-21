고양시, 출생부터 성장까지 생애 초기 건강안전망 강화
경기 고양시가 임신 준비부터 출산, 영유아기, 청소년기까지 이어지는 생애 초기 건강지원 정책을 확대하며 아이 낳고 키우기 좋은 도시 조성에 속도를 내고 있다.
고양시는 최근 3년간 이어진 출생아 증가 흐름에 맞춰 임신·출산·영유아 건강관리 정책을 강화하고, 예방 중심 공중보건 체계 구축에 나섰다고 21일 밝혔다.
시는 임신 사전 건강관리와 난임 지원, 고위험 임신 의료비 지원, 미숙아·선천성이상아 치료비 지원, 청소년 예방접종 확대까지 생애주기별 지원체계를 촘촘히 구축해 건강 격차를 줄인다는 방침이다.
올해 지원 대상 확대와 비용 부담 완화 정책에 힘입어 임신 사전 건강관리 지원자는 지난해보다 200%, 난임 시술 지원은 25% 증가했다. 출생아 수도 약 5% 늘어난 것으로 나타났다.
임신 준비 단계에서는 무료 산전검사와 ‘임신 사전 건강관리 지원사업’을 통해 고위험 요인을 조기에 발견할 수 있도록 돕는다.
난임 부부에게는 체외수정 최대 20회, 인공수정 최대 5회까지 시술비를 지원하며, 회당 최대 30~110만원까지 비용 부담을 덜어준다. 가임력 보존을 희망하는 여성에게는 난자 동결 시술비도 지원한다.
출산 이후에는 산모·신생아 건강관리 서비스를 제공하고 산후우울증 예방 상담도 병행한다. 산모에게는 산후조리비 50만원을 고양페이로 지급해 산후조리원 이용이나 육아용품 구매에 활용할 수 있도록 했다.
고령 출산 증가에 대응해 조기양막파열 등 19대 고위험 임신질환 의료비도 지원한다. 또 0~24개월 영아를 둔 저소득층 가정에는 기저귀와 조제분유를 지원하며, 오는 7월부터는 다자녀·장애인 가구의 소득 기준을 중위소득 80%에서 100%로 완화해 수혜 대상을 확대할 예정이다.
출생 직후 건강안전망도 강화됐다. 미숙아는 출생체중에 따라 최대 1000~2000만원까지 의료비를 차등 지원하며, 선천성이상아 의료비 지원 한도도 기존 500만원에서 700만원으로 상향했다.
신생아 난청 지원도 확대됐다. 기존 만 5세 이하였던 보청기 지원 연령을 만 12세 미만까지 넓혀 조기 발견뿐 아니라 늦게 발견된 경우까지 지원 범위를 확대했다. 시는 이를 통해 아동의 언어·학습·사회성 발달을 돕고 부모의 경제적 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 영유아 건강검진 이후 심화평가 권고를 받은 경우 발달장애 정밀검사비를 지원하며, 선천성대사이상 검사와 특수식이 지원까지 연계해 조기 발견 이후 치료와 관리가 이어질 수 있도록 했다.
아동·청소년 감염병 예방 정책도 확대된다. 어린이 인플루엔자 무료 예방접종 지원 연령은 기존 13세 이하에서 14세 이하로 확대됐으며, 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 대상에는 기존 여성 청소년과 저소득층 여성 외에 12세 남성 청소년도 새롭게 포함됐다.
시 관계자는 “고양시는 앞으로도 시민 수요를 반영한 맞춤형 건강정책을 지속 발굴하고 지역 의료·복지 자원과 연계한 생애 초기 건강안전망 구축을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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