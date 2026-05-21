경북 상주·영천서 교통사고 잇따라 2명 숨지고 13명 다쳐
21일 오전 2시 45분쯤 경북 상주시 낙동면 중부내륙고속도로 창원방향 133.6㎞ 지점 3차로를 달리던 5톤 화물차량이 고장으로 서 있던 8.5톤 화물차량을 뒤에서 들이받는 사고가 났다.
이 사고로 5톤 화물차량을 몰던 40대 남성이 숨졌고 다른 화물차량 운전사도 경상으로 병원에 옮겨졌다.
지난 20일 오후 10시 9분쯤에는 경산시 와촌면 4번 국도에서 영천 방향으로 달리던 승용차가 가드레일을 들이받았다. 이 사고로 운전자 A씨(40대)가 숨졌고 함께 타고 있던 3명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.
같은 날 오후 8시 9분쯤엔 상주시 이안면 양범리 도로에서 카니발 승합차가 앞서가던 스타리아 승합차를 추돌해 모두 9명이 경상을 입고 인근 병원으로 분산돼 치료중이다.
경찰은 함께 타고 있던 부상자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
상주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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