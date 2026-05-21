[속보] 코스피, 4%대 급등에 매수 사이드카 발동
코스피가 8000선을 터치한 후 급락하는 등 숨 고르기 장세를 이어가던 국내 증시가 21일 장 초반 무서운 기세로 급반등했다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시24분 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 급등으로 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되는 매수 사이드카가 발동됐다.
발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전 거래일 종가 대비 56.78포인트(5.04%) 치솟은 1182.74를 기록했다. 코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 전일 기준가 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 때 내려진다.
이어 3분 뒤인 오전 9시27분 1초쯤 코스닥 시장에서도 사이드카가 발동되며 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지됐다.
발동 당시 코스닥150선물가격은 전날보다 109.70포인트(6.20%) 뛴 1876.40을, 코스닥150현물지수는 102.95포인트(5.80%) 오른 1876.41을 나타냈다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 가격이 6% 이상, 코스닥150지수가 3% 이상 동시에 상승해 1분간 유지될 때 발동 요건을 충족한다.
국내 양대 증시인 유가증권시장과 코스닥 시장에서 매수 사이드카가 동시 발동된 것은 지난 4월 8일 이후 처음이다.
이날 오전 9시40분 기준 코스피와 코스닥 지수는 나란히 4~5%대의 가파른 상승세를 유지하며 훈풍을 이어가고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사