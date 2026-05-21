한국전기안전공사, 26개 기관과 ‘에너지·AI 전환’ 맞손
기후환경부·한전·LG AI연구원 등 참여…예측형 전기안전 체계 구축
한국전기안전공사(사장 남화영)가 에너지 데이터 활성화와 AI 활용 촉진을 위해 본격적인 행보에 나섰다.
공사는 20일 서울 나인트리 로카우스 호텔에서 기후에너지환경부, 한전, 한수원, LG AI연구원 등 26개 산·학·연 기관과 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 정부의 ‘에너지 디지털·AI 전환 추진전략’의 일환으로, 신재생에너지 확대와 전력설비 디지털화에 따른 전기재해에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.
협약 기관들은 앞으로 에너지 데이터 개방 및 공동 활용, AI 모델 공동 개발, 데이터 표준화 및 보안 강화, AI 기반 신사업 발굴 등에 협력한다. 특히 공사는 AI 기술을 활용한 예측형 지능형 전기안전관리 체계 구축에 역량을 집중할 계획이다.
남화영 사장은 “AI 대전환은 공동체의 미래”라며 “참여 기관들과 데이터 공유 및 AI 서비스 개발에 주도적으로 나서겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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