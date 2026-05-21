외교 1차관, 美 국무 부장관 만나 조인트팩트시트 신속 이행 논의
고위 당국자 “북미 사이의 특별한 접촉은 없는 것으로 안다”
미국을 방문 중인 박윤주 외교부 제1차관이 20일(현지시간) 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관, 엘브리지 콜비 미국 국방부 정책차관을 연이어 만나 지난해 한·미 정상 회담 공동설명자료(조인트팩트시트)의 신속한 이행 방안 등을 논의했다.
박 차관은 이날 랜도 부장관과 한·미 외교차관회담을 열고 조인트 팩트시트 이행을 포함한 양자 현안과 지역·글로벌 정세 등에 대해 협의했다고 외교부가 보도자료를 통해 밝혔다.
양측은 지난해 조인트 팩트시트 발표가 이재명 정부 출범 이후 지난 1년간 가장 큰 외교적 성과 중 하나라고 평가하며 수주 내로 개최 예정인 ‘킥오프(출범)’ 회의의 성공을 위해 노력하기로 했다.
박 차관은 한·미 비자 문제 개선을 위해 랜도 부장관이 해결 의지를 보여준 데 대해 사의를 표했다. 랜도 부장관은 한국 기업의 대미 투자가 미국 경제와 제조업 부흥에 기여가 큰 만큼 관심을 갖고 지원해 나가겠다고 했다.
양 차관은 중동 문제와 최근 미·중 정상회담, 핵심광물 공급망 등 글로벌 이슈에 대해서도 논의했다. 특히 박 차관은 중동문제 해결을 위한 도널드 트럼프 미국 대통령의 리더십을 평가하고 호르무즈 해협 내 안전하고 자유로운 항행의 중요성에 공감했다.
박 차관은 이어 국방부 청사에서 콜비 정책차관과 면담하고 한·미 동맹 주요 현안과 지역·글로벌 정세 관련 의견을 교환했다. 양측은 이 자리에서도 조인트팩트시트를 기반으로 동맹을 호혜적이고 미래지향적인 방향으로 발전시켜 나가기 위한 방안과 안보 분야 합의사항의 조속한 이행도 논의했다.
박 차관은 이날 오후 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 “이번 방미의 가장 중요한 성과는 조인트 팩트시트의 이행을 위한 킥오프 회의 개최에 합의한 것”이라고 말했다.
전날 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관을 만난 박 1차관은 “후커 차관과 저는 조인트 팩트시트 이행을 위한 킥오프 회의 개최를 협의하고 가시적 성과를 만들어가기로 했다”며 “후커 차관은 수주 내 미국 대표단을 이끌고 한국을 방문할 예정”이라고 설명했다. 한·미 양국이 조인트 팩트시트 이행을 위한 킥오프 회의에 합의하면서 한국의 핵추진잠수함 건조와 우라늄 농축·재처리 권한 확대 등을 위한 안보 논의가 본격화할 것이라는 게 한국 정부의 기대다.
한편 정부 고위 관계자는 특파원 간담회에서 북·미 관계와 관련해서는 “지금으로써는 특별한 접촉은 없는 것으로 생각한다”고 밝혔다. 그는 “한·미 간 대북 공조가 굉장히 긴밀하다”며 “지금으로써는 특별한 접촉이나 이런 것은 있지 않은 것으로 생각한다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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