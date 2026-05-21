외교 1차관, 美 국무 부장관 만나 조인트팩트시트 신속 이행 논의

고위 당국자 “북미 사이의 특별한 접촉은 없는 것으로 안다”

박윤주 외교부 제1차관이 20일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미한국대사관에서 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

박윤주 외교부 제 1차관과 엘브리지 콜비 미 국방부 정책차관이 20일(현지시간) 미 국방부 청사에서 만나 악수하고 있다. 외교부

앨리슨 후커 미 국무부 정무차관을 만난

“한·미 간 대북 공조가 굉장히 긴밀하다”며 “지금으로써는 특별한 접촉이나 이런 것은 있지 않은 것으로 생각한다”고 했다.