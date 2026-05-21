“고생 끝에 낙이 온다” 인사한 주한 美 대사 후보 “미국 기업 차별 안 돼”
공화당 해거티 의원 “내 딸도 BTS 콘서트 고대하고 있다”
미셸 스틸(70·한국명 박은주) 주한 미국 대사 후보자가 20일(현지시간) 미 연방 상원 인준 청문회 모두발언에서 “고생 끝에 낙이 온다”는 한국 속담을 인용해 인사하며 한·미 동맹과 한·미·일 파트너십 강화, 공정한 시장 환경 조성 등에 역할을 하겠다고 밝혔다. 그는 “미국과 한국은 세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나를 공유하고 있으며 나는 위대한 우리 동맹의 다음 단계를 지원할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
스틸 후보자는 이날 청문회 모두발언에서 “많은 한국계 미국인과 마찬가지로 우리 가족의 이야기도 고난에서 시작됐다”며 “제 부모님은 6·25 전쟁 당시 북한을 탈출하셨다. 그분들은 자유를 수호하기 위해 3만6000명 이상의 미국인이 목숨을 바쳐 안전하고 자유로워진 대한민국에서 가정을 꾸렸다”고 말했다.
그는 이어 “70년이 넘는 세월 동안 미국과 대한민국 간의 동맹은 동북아시아의 평화, 안보, 번영의 핵심축(linchpin) 역할을 해왔다”며 “2만 8500명의 주한미군을 기반으로 하고 미국의 확장 핵 억제력으로 강화된 우리의 연합 방위 태세는 철통같이 유지되고 있다. 이것이 우리 동맹의 근간”이라고 말했다.
스틸 후보자는 이어 “양국 정부는 북한의 불법 무기 프로그램, 확대되는 사이버 범죄 작전, 그리고 러시아와의 심화되는 군사 협력에 대응하기 위해 긴밀히 협력하고 있다”며 “우리는 자유롭고 열린 인도·태평양을 수호하기 위해 일본과 함께 필수적인 한·미·일 3국 파트너십을 강화하고 있다”고 설명했다.
한·미 관계에 미묘한 파장을 낳고 있는 쿠팡 사태를 겨냥한 듯한 발언도 했다. 그는 “한국은 미국의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나이자 미국 제조업을 재건하는 데 있어 중요한 투자국”이라며 “한국에 진출해 활동하는 미국 기업들 역시 한국 기업들이 미국에서 누리는 것과 동등한 시장 접근성을 보장받아야 마땅하다”고 주장했다.
스틸 후보자는 이후 질의 응답에서도 공화당 소속 빌 해거티 상원의원 의원이 쿠팡을 거론하며 “일부 미국 기술 기업이 한국에서 차별받는 듯한 모습이 우려스럽다”고 하자 “미국 기업이 차별받아선 안 되며 불필요한 장벽에 직면하지 않을 것임이 (조인트 팩트시트 등에) 분명히 명시돼있다”며 “인준을 받는다면 그 점을 분명히 챙기겠다”고 말했다. 해거티 의원은 이날 질의를 시작하며 스틸 후보자에게 “내 딸들이 당신의 고향(캘리포니아)에서 열리는 BTS 콘서트에 가기를 고대하고 있다”고 말해 청문회장에 웃음이 터지기도 했다.
스틸 후보자는 한국의 3500억 달러 대미투자와 관련해서는 “환영한다”면서도 “그 자금이 어디서 오는 것인지 정확히 확인하고 싶다”고 말했다. 또 미국 농산물에 대한 한국의 비관세 장벽에 대한 질의에는 “대두 등 농산물 관련 무역 문제에 대해선 인준된다면 한국 정부와 관련 무역 현안을 담당하는 관계자들과 직접 논의하겠다”고 답했다.
그는 공화당 소속 제임스 리시 상원 외교위원장이 남·북한의 극명한 경제적 격차를 지적하자 자신의 부모가 북한 실향민 출신인 점을 다시 강조하며 “북한에서 얼마나 많은 사람이 고통받는지 우리 모두 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “그렇기 때문에 미국과 일본, 한국 간의 매우 강력한 동맹(alliance)이 필요하다”며 “이는 단순히 한국을 보호하는 것뿐만이 아니라, 인도·태평양 지역 전체를 보호하는 것”이라고 강조했다. 한미 동맹뿐 아니라 한·미·일 파트너십을 사실상 ‘동맹’ 수준으로 규정한 발언으로 해석된다.
스틸 후보자는 이날 청문회를 거쳐 외교위와 상원 전체회의에서 인준안이 통과되면 대사로 부임한다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사