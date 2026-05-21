“고생 끝에 낙이 온다” 인사한 주한 美 대사 후보 “미국 기업 차별 안 돼”

공화당 해거티 의원 “내 딸도 BTS 콘서트 고대하고 있다”

미셸 스틸 주한 미국 대사 후보자가 20일(현지시간) 미 상원 외교위원회에서 열린 인준 청문회에서 발언하고 있다. 상원 홈페이지 캡처

미국과 일본, 한국 간의 매우 강력한 동맹(alliance)이 필요하다”며 “이는 단순히 한국을 보호하는 것뿐만이 아니라, 인도·태평양 지역 전체를 보호하는 것”이라고 강조했다. 한미 동맹뿐 아니라

한·미·일 파트너십을 사실상 ‘동맹’ 수준으로 규정한 발언으로 해석된다.