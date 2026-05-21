“서울엔 없다, 가자”… 몰리는 세입자, 경기 전셋값 껑충

상대적으로 가격 부담이 덜하고 교통 여건이 좋은 수도권 지역으로 이동하는 것이다. 특히 서울 아파트 신규 입주 물량 감소에 따른 전세 매물 부족과 전셋값 상승 영향으로 탈서울 현상이 당분간 지속될 것으로 전망된다.

서울 강남구 삼성동과 청담동 일대 아파트 단지. 연합