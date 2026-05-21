[단독] YAGP 대상 서민준 “관객 마음 움직이는 무용수 되고 싶어요”

지난 2022년 예원학교 재학 중 오디션으로 로열발레학교 입학

“현재 학생으로서 좋은 무용수 되기 위한 공부에 집중하겠다”

로열발레학교에 재학 중인 서민준은 2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 대상을 받았다.

“‘상을 받아야 한다’보다 ‘내가 지금 어떤 무용수인지 제대로 보여주겠다’는 마음이 컸어요. 테크닉만 잘하는 무용수가 아니라 기억에 남는 무용수가 되고 싶었습니다.”



2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 그랑프리(대상)를 받은 서민준(18)이 20일 국민일보와 전화 인터뷰를 통해 수상 소감과 함께 향후 목표를 밝혔다. 영국 로열발레학교에 재학 중인 서민준은 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 막을 내린 YAGP 결선에서 대상을 받았다. 한국인으로는 2003년 서희, 2012년 김기민, 2016년 전준혁, 2024년 박건희, 2025년 전민철에 여섯 번째다. 특히 2024년부터 3년 연속 한국 발레리노가 대상을 받는 기록을 세웠다.



콩쿠르를 마치고 막 런던에 돌아온 서민준은 “지난 2년 연속 한국 무용수가 그랑프리를 받았기 때문에 올해 심사위원들이 한국 무용수에게 더 엄격한 시선을 보낼 거라고 생각했다. 하지만 크게 신경 쓰지는 않았다”면서 “후회 없이 내 무대를 보여주자는 마음으로 임했고, 무대를 마쳤을 때 준비한 것들을 잘 보여준 것 같아서 만족스러웠다. 그랑프리까지는 예상하지 못했기 때문에 정말 기쁘다. 그리고 이번 수상이 큰 동기부여가 됐다”고 밝혔다.



서민준이 2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르 결선에서 클래식 바리에이션 ‘돈키호테’를 선보이고 있다. (c)서민준

서민준은 초등학교 3학년 때 취미로 발레를 시작했다가 5학년 때 전공하기로 결심했다. 무대에서 춤으로 관객에게 감정을 전달하는 것이 너무 매력적으로 느껴졌기 때문이다. 예원학교에 입학한 그는 3학년 때인 지난 2022년 로열발레학교 오디션에 합격했다. 로열발레학교는 중등과정인 ‘화이트 롯지’(White Lodge)와 고등과정인 ‘어퍼 스쿨’(Upper School)로 나뉘며, 학년마다 중도 탈락자의 수만큼 오디션을 통해 학생을 새로 뽑는다. 서민준은 한국인 남학생으로는 처음 화이트 롯지를 거친 뒤 현재 어퍼 스쿨에 재학 중이다.



“어릴 때부터 로열발레단의 스타일을 좋아했어요. 단순히 테크닉만이 아니라 음악성과 드라마, 표현력을 중시하는 분위기에 매력을 느꼈습니다. 그래서 로열발레학교에 도전했는데, 처음에는 언어와 문화 차이 등으로 적응 과정이 쉽지 않았어요. 하지만 그 시간이 결과적으로 저를 더 단단하게 만들어준 것 같습니다. 발레를 시작한 이후 힘든 순간도 많았지만, 무대에서 느끼는 행복이 제게 계속 이어갈 힘을 줍니다.”



서민준이 2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르 결선에서 컨템포러리 발레 ‘크로마’를 선보이고 있다. (c)서민준

서민준이 생각하는 로열발레학교의 장점은 다양한 스타일의 발레를 배우는 것이다. 클래식, 드라마, 컨템포러리 등 폭넓게 접하기 때문에 무용수로서 시야가 넓어진다. 그는 “드라마가 있는 작품과 움직임 자체가 강한 컨템포러리 작품 모두 선호한다. 아크람 칸의 ‘지젤’, 발란신의 ‘아곤’, 크랑코의 ‘오네긴’은 정말 좋아하는 작품들이어서 언젠가는 직접 무대에 출연하고 싶다”고 말했다. 이어 “한국의 발레 교육이 정답을 빠르게 찾는 방식이라면 로열발레학교에서는 ‘왜 이렇게 움직이는가’ ‘무엇을 표현하고 싶은가’를 스스로 고민하게 만든다는 점이 다른 것 같다”고 말했다.



로열발레학교 등 세계적인 명문 발레단 부설 발레학교 학생들은 콩쿠르에 나가는 경우가 적다. 명문 발레단들이 부설 발레학교에서 먼저 신입 단원을 뽑기 때문에 콩쿠르에 출전할 필요성이 적기 때문이다. 반면 한국에서 성장한 무용수들의 경우 해외 진출을 고려해 콩쿠르 출전에 적극적이다. 그리고 해외 발레학교에 다니는 한국 발레리노는 병역 특례 혜택을 위해 콩쿠르 출전이 필요하다.



서민준이 2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르 결선에서 클래식 바리에이션 ‘돈키호테’를 선보이고 있다. (c)서민준

“저도 학교 수업과 병행하며 YAGP를 준비했는데요. 학교 선생님들이 콩쿠르를 위한 작품과 준비 방향에 대해 조언을 많이 해주셨습니다. 이번 결선에선 클래식 발레 ‘돈키호테’와 컨템포러리 발레 ‘크로마’를 준비했는데요. 두 작품의 결이 매우 달라서 저를 잘 보여줄 수 있을 거라고 생각했습니다. 동작만이 아니라 음악성, 캐릭터, 에너지까지 작품의 완성도를 높이기 위해 하나하나 신경 써서 준비했습니다.”



로열발레학교의 여느 우수한 학생들처럼 그도 졸업 이후 로열발레단에 입단하게 되지 않을까. 하지만 서민준은 “로열발레단을 비롯해 어릴 때부터 동경해온 발레단들이 있지만, 지금은 학생으로서 더 성장하는 것에 초점을 맞추고 싶다. 좋은 무용수가 되는 과정에 집중하다 보면 자연스럽게 좋은 방향으로 흘러가지 않을까 싶다”면서 “내가 롤모델로 삼고 있는 아서 미첼이나 알리시아 알론소같은 무용수처럼 단순히 춤을 잘 추는 것이 아니라 관객을 움직이는 예술성과 진정성을 갖출 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “‘상을 받아야 한다’보다 ‘내가 지금 어떤 무용수인지 제대로 보여주겠다’는 마음이 컸어요. 테크닉만 잘하는 무용수가 아니라 기억에 남는 무용수가 되고 싶었습니다.”2026 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 그랑프리(대상)를 받은 서민준(18)이 20일 국민일보와 전화 인터뷰를 통해 수상 소감과 함께 향후 목표를 밝혔다. 영국 로열발레학교에 재학 중인 서민준은 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 막을 내린 YAGP 결선에서 대상을 받았다. 한국인으로는 2003년 서희, 2012년 김기민, 2016년 전준혁, 2024년 박건희, 2025년 전민철에 여섯 번째다. 특히 2024년부터 3년 연속 한국 발레리노가 대상을 받는 기록을 세웠다.콩쿠르를 마치고 막 런던에 돌아온 서민준은 “지난 2년 연속 한국 무용수가 그랑프리를 받았기 때문에 올해 심사위원들이 한국 무용수에게 더 엄격한 시선을 보낼 거라고 생각했다. 하지만 크게 신경 쓰지는 않았다”면서 “후회 없이 내 무대를 보여주자는 마음으로 임했고, 무대를 마쳤을 때 준비한 것들을 잘 보여준 것 같아서 만족스러웠다. 그랑프리까지는 예상하지 못했기 때문에 정말 기쁘다. 그리고 이번 수상이 큰 동기부여가 됐다”고 밝혔다.서민준은 초등학교 3학년 때 취미로 발레를 시작했다가 5학년 때 전공하기로 결심했다. 무대에서 춤으로 관객에게 감정을 전달하는 것이 너무 매력적으로 느껴졌기 때문이다. 예원학교에 입학한 그는 3학년 때인 지난 2022년 로열발레학교 오디션에 합격했다. 로열발레학교는 중등과정인 ‘화이트 롯지’(White Lodge)와 고등과정인 ‘어퍼 스쿨’(Upper School)로 나뉘며, 학년마다 중도 탈락자의 수만큼 오디션을 통해 학생을 새로 뽑는다. 서민준은 한국인 남학생으로는 처음 화이트 롯지를 거친 뒤 현재 어퍼 스쿨에 재학 중이다.“어릴 때부터 로열발레단의 스타일을 좋아했어요. 단순히 테크닉만이 아니라 음악성과 드라마, 표현력을 중시하는 분위기에 매력을 느꼈습니다. 그래서 로열발레학교에 도전했는데, 처음에는 언어와 문화 차이 등으로 적응 과정이 쉽지 않았어요. 하지만 그 시간이 결과적으로 저를 더 단단하게 만들어준 것 같습니다. 발레를 시작한 이후 힘든 순간도 많았지만, 무대에서 느끼는 행복이 제게 계속 이어갈 힘을 줍니다.”서민준이 생각하는 로열발레학교의 장점은 다양한 스타일의 발레를 배우는 것이다. 클래식, 드라마, 컨템포러리 등 폭넓게 접하기 때문에 무용수로서 시야가 넓어진다. 그는 “드라마가 있는 작품과 움직임 자체가 강한 컨템포러리 작품 모두 선호한다. 아크람 칸의 ‘지젤’, 발란신의 ‘아곤’, 크랑코의 ‘오네긴’은 정말 좋아하는 작품들이어서 언젠가는 직접 무대에 출연하고 싶다”고 말했다. 이어 “한국의 발레 교육이 정답을 빠르게 찾는 방식이라면 로열발레학교에서는 ‘왜 이렇게 움직이는가’ ‘무엇을 표현하고 싶은가’를 스스로 고민하게 만든다는 점이 다른 것 같다”고 말했다.로열발레학교 등 세계적인 명문 발레단 부설 발레학교 학생들은 콩쿠르에 나가는 경우가 적다. 명문 발레단들이 부설 발레학교에서 먼저 신입 단원을 뽑기 때문에 콩쿠르에 출전할 필요성이 적기 때문이다. 반면 한국에서 성장한 무용수들의 경우 해외 진출을 고려해 콩쿠르 출전에 적극적이다. 그리고 해외 발레학교에 다니는 한국 발레리노는 병역 특례 혜택을 위해 콩쿠르 출전이 필요하다.“저도 학교 수업과 병행하며 YAGP를 준비했는데요. 학교 선생님들이 콩쿠르를 위한 작품과 준비 방향에 대해 조언을 많이 해주셨습니다. 이번 결선에선 클래식 발레 ‘돈키호테’와 컨템포러리 발레 ‘크로마’를 준비했는데요. 두 작품의 결이 매우 달라서 저를 잘 보여줄 수 있을 거라고 생각했습니다. 동작만이 아니라 음악성, 캐릭터, 에너지까지 작품의 완성도를 높이기 위해 하나하나 신경 써서 준비했습니다.”로열발레학교의 여느 우수한 학생들처럼 그도 졸업 이후 로열발레단에 입단하게 되지 않을까. 하지만 서민준은 “로열발레단을 비롯해 어릴 때부터 동경해온 발레단들이 있지만, 지금은 학생으로서 더 성장하는 것에 초점을 맞추고 싶다. 좋은 무용수가 되는 과정에 집중하다 보면 자연스럽게 좋은 방향으로 흘러가지 않을까 싶다”면서 “내가 롤모델로 삼고 있는 아서 미첼이나 알리시아 알론소같은 무용수처럼 단순히 춤을 잘 추는 것이 아니라 관객을 움직이는 예술성과 진정성을 갖출 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지