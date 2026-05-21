“좋은 청소년극은 청소년의 관점이 담긴 진실된 이야기”

28일 개막하는 국립어린이청소년극단의 ‘노란 달’

연출가 토니 그래함 인터뷰 “예술은 치유효과 있어”

연극 ‘노란 달-레일라와 리의 발라드’의 연출가 토니 그래함이 최근 서울 종로구 국립어린이청소년극단 연습실에서 인터뷰하고 있다. (c)국립어린이청소년극단

스코틀랜드 시골 마을의 허름한 아파트에서 알코올 중독자 엄마와 사는 소년 리는 문제아다. 17세의 나이에 벌써 술과 약까지 손댄다. 엄마의 남자친구 빌리가 머무를 때면 리는 한층 날카로워진다. 반면 레일라는 난민 출신이지만 부모가 의사인 부유한 무슬림 가정의 모범생 소녀다. 학교에서 ‘벙어리 소녀’로 불릴 만큼 말이 없는 레일라는 면도칼로 손목을 그었을 때 나오는 피를 보며 ‘살아있음’을 느낀다. 어느 날 예기치 못한 살인 사건에 휘말린 리가 아버지를 찾아가려고 마을을 떠날 때 레일라는 동행하게 된다. 그리고 이들의 뒤를 경찰이 쫓는다.



국립극단 부설 어린이청소년극연구소에서 올해 새롭게 출범한 국립어린이청소년극단의 연극 ‘노란 달-레일라와 리의 발라드’(이하 ‘노란 달’)의 줄거리다. 28일부터 6월 14일까지 명동예술극장에서 공연되는 이 작품은 스코틀랜드 극작가 데이비드 그레이그의 대표작이다. 청소년기의 반항, 불안, 욕망, 환상 등 복합적인 감정을 그렸다. 2006년 영국 초연 당시 호평받은 이후 여러 나라에서 공연되며 현대 청소년극의 고전이 됐다. 올해부터 스코틀랜드에서 중고교 교육 과정의 커리큘럼으로도 활용되고 있다.



연극 ‘노란 달-레일라와 리의 발라드’의 연출가 토니 그래함이 서울 종로구 국립어린이청소년극단 연습실에서 배우들과 이야기하고 있다. (c)국립어린이청소년극단

‘노란 달’은 한국에선 2013년 국립극단 부설 어린이청소년극연구소가 초연했다. 그리고 13년 만인 올해 다시 한국 관객과 만난다. 앞서 ‘노란 달’을 연출했던 토니 그래함이 이번에도 연출을 맡았다. 최근 서울 종로구 국립어린이청소년극단 연습실에서 만난 그래함은 “지난 13년 동안 세상이 많이 변했다. 작품을 요즘 시대에 맞게 업데이트하지 않았지만, 우리의 관점이 변했다”면서 “초연에선 리와 아버지의 관계에 집중했다면 이번엔 레일라의 이야기에 무게를 뒀다. 선택적 함구증으로 말을 하지 않던 레일라가 목소리를 내는 것은 자신의 정체성을 찾아가는 과정을 의미한다”고 말했다. 이어 “그레이그 작가도 최근 이 작품을 소녀의 이야기라고 말했다”고 덧붙였다.



그래함은 영국 청소년 연극을 대표하는 인물이다. 젊은 시절 런던 교육청 소속 연극 교사로 활동한 그는 1992~1997년 글래스고 TAG극장 예술감독을 거쳐 1997~2011년 영국 최고의 청소년극장인 유니콘 극장의 예술감독을 역임했다. 우리나라에서는 ‘노란 달’로 처음 인연을 맺은 이후 국립극단 어린이청소년극연구소의 ‘타조 소년들’(2014‧2016)과 ‘더 나은 숲’(2021)을 연출한 바 있다.



연극 ‘노란 달-레일라와 리의 발라드’의 연출가 토니 그래함이 서울 종로구 국립어린이청소년극단 연습실에서 배우들과 이야기하고 있다. (c)국립어린이청소년극단

좋은 청소년극을 묻는 질문에 대해 그래함은 “무엇보다 청소년의 관점이 들어간 이야기여야 한다. 그리고 희망과 절망을 모두 담아야 한다”면서 “청소년에게 세상의 절망적인 그림만 보여주는 것도 무책임하지만, 무거운 현실을 외면한 채 희망만 보여준다면 청소년들은 공감하지 않는다. ‘노란 달’의 성공은 아프지만 진정성 있는 이야기 속에 희망을 담고 있기 때문”이라고 피력했다.







장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 스코틀랜드 시골 마을의 허름한 아파트에서 알코올 중독자 엄마와 사는 소년 리는 문제아다. 17세의 나이에 벌써 술과 약까지 손댄다. 엄마의 남자친구 빌리가 머무를 때면 리는 한층 날카로워진다. 반면 레일라는 난민 출신이지만 부모가 의사인 부유한 무슬림 가정의 모범생 소녀다. 학교에서 ‘벙어리 소녀’로 불릴 만큼 말이 없는 레일라는 면도칼로 손목을 그었을 때 나오는 피를 보며 ‘살아있음’을 느낀다. 어느 날 예기치 못한 살인 사건에 휘말린 리가 아버지를 찾아가려고 마을을 떠날 때 레일라는 동행하게 된다. 그리고 이들의 뒤를 경찰이 쫓는다.국립극단 부설 어린이청소년극연구소에서 올해 새롭게 출범한 국립어린이청소년극단의 연극 ‘노란 달-레일라와 리의 발라드’(이하 ‘노란 달’)의 줄거리다. 28일부터 6월 14일까지 명동예술극장에서 공연되는 이 작품은 스코틀랜드 극작가 데이비드 그레이그의 대표작이다. 청소년기의 반항, 불안, 욕망, 환상 등 복합적인 감정을 그렸다. 2006년 영국 초연 당시 호평받은 이후 여러 나라에서 공연되며 현대 청소년극의 고전이 됐다. 올해부터 스코틀랜드에서 중고교 교육 과정의 커리큘럼으로도 활용되고 있다.‘노란 달’은 한국에선 2013년 국립극단 부설 어린이청소년극연구소가 초연했다. 그리고 13년 만인 올해 다시 한국 관객과 만난다. 앞서 ‘노란 달’을 연출했던 토니 그래함이 이번에도 연출을 맡았다. 최근 서울 종로구 국립어린이청소년극단 연습실에서 만난 그래함은 “지난 13년 동안 세상이 많이 변했다. 작품을 요즘 시대에 맞게 업데이트하지 않았지만, 우리의 관점이 변했다”면서 “초연에선 리와 아버지의 관계에 집중했다면 이번엔 레일라의 이야기에 무게를 뒀다. 선택적 함구증으로 말을 하지 않던 레일라가 목소리를 내는 것은 자신의 정체성을 찾아가는 과정을 의미한다”고 말했다. 이어 “그레이그 작가도 최근 이 작품을 소녀의 이야기라고 말했다”고 덧붙였다.그래함은 영국 청소년 연극을 대표하는 인물이다. 젊은 시절 런던 교육청 소속 연극 교사로 활동한 그는 1992~1997년 글래스고 TAG극장 예술감독을 거쳐 1997~2011년 영국 최고의 청소년극장인 유니콘 극장의 예술감독을 역임했다. 우리나라에서는 ‘노란 달’로 처음 인연을 맺은 이후 국립극단 어린이청소년극연구소의 ‘타조 소년들’(2014‧2016)과 ‘더 나은 숲’(2021)을 연출한 바 있다.좋은 청소년극을 묻는 질문에 대해 그래함은 “무엇보다 청소년의 관점이 들어간 이야기여야 한다. 그리고 희망과 절망을 모두 담아야 한다”면서 “청소년에게 세상의 절망적인 그림만 보여주는 것도 무책임하지만, 무거운 현실을 외면한 채 희망만 보여준다면 청소년들은 공감하지 않는다. ‘노란 달’의 성공은 아프지만 진정성 있는 이야기 속에 희망을 담고 있기 때문”이라고 피력했다.이날 그래함은 한국 청소년들이 겪는 사회적 압박과 자살 문제에 대해서도 주목했다. 연습 기간 동안 한국의 청소년 심리분석 전문가와 만났다는 그는 “한국의 10대 자살률이 세계 1위에 가깝다고 들었다. 성적, 외모 등 여러 문제로 청소년들이 느끼는 압박이 매우 심각한 것 같다”면서 “예술이 모든 문제를 해결할 수는 없지만, 치유 효과는 있다. 얼마전 ‘노란 달’의 오픈 리허설을 보러온 한국 청소년들이 리와 레일라의 표면 아래 감춰진 소외감을 바로 포착하는 것을 봤다”고 말했다. 이어 “청소년들이 공감할 수 있는 ‘노란 달’ 같은 작품이 있는 세상이 없는 세상보다 청소년들의 삶에 도움이 되지 않겠는가”라고 강조했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지