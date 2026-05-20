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[속보] 삼전, 반도체 특별성과급 신설…한도없이 사업성과의 10.5%

입력:2026-05-20 23:32
수정:2026-05-20 23:47
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[속보] 삼전, 반도체 특별성과급 신설…한도없이 사업성과의 10.5%

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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