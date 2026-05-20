시사 전체기사 [속보] 삼전, 반도체 특별성과급 신설…한도없이 사업성과의 10.5% 입력:2026-05-20 23:32 수정:2026-05-20 23:47 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 [속보] 삼전, 반도체 특별성과급 신설…한도없이 사업성과의 10.5%백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1207 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일” 2 [단독]하정우 “교수 추천 감사합니닷”…추천인 국대AI 선정·5600억 유치 논란 3 靑 “삼성전자 총파업 유보, 노사 대승적 결단 감사” 4 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 5 “너 같은 X” 전재수 ‘보좌관 갑질’ 의혹에… 국힘 “사과해야”, 전 “그런 모진 말 안해” 해당분야별 기사 더보기 1 “국민께 송구” 삼성전자 노사, 총파업 직전 극적 합의 2 “이젠 안 간다, 잘 가라”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍 3 “적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼전이 밝힌 결렬 배경 4 [속보] 삼전, 반도체 특별성과급 신설…한도없이 사업성과의 10.5% 5 삼성전자 노사 협상 결국 결렬…내일 ‘총파업’ 해당분야별 기사 더보기 1 노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원 2 김건희 ‘쥴리 의혹’ 부인…“‘쥴’자도 사용 안 해, ‘제니’로 불려” 3 빌라 주차장서 10대 납치 시도한 60대 긴급체포 4 盧 서거 17주기에 티켓값 ‘5만2300원’…고인 비하 래퍼 사과 5 백두산호랑이 ‘미령’, 백두대간수목원에서 생일 파티 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄] 2 美·이스라엘 ‘이란 정권교체 카드’ 강경보수파 前대통령 3 “그 땅을 고칠지라” 성경 읽은 트럼프… 워싱턴서 건국 250주년 ‘재헌신’ 예배 4 107세 철학자가 크리스천 시선으로 본 미국·이란 전쟁 5 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살 해당분야별 기사 더보기 1 왕관 벗고 ‘옆집 언니’로…유튜브서 제2의 전성기 맞은 베테랑들 2 칸영화제만 세 번째…‘도라’ 선보인 정주리 감독 “꿈만 같아” 3 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 4 아르테타, 새 시대 열었다…아스널 22년 만에 EPL 정상 5 ‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물 해당분야별 기사 더보기 1 발레리노 서민준, 유스 아메리카 그랑프리 대상 2 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 3 국립현대무용단 신임 단장에 안무가 차진엽 4 에버랜드서 28~31일 god 데뷔 1만일 기념 콘서트 5 ‘동양의 하와이’ 日 오키나와… 기암괴석·푸른 동굴·열대어 품은 에메랄드빛 바다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원 서울시 “GTX 삼성역 철근 누락, 6차례·51건 보고” “적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼성전자가 밝힌 결렬 배경 李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일” 빌라 주차장서 초등생 납치 시도한 60대 긴급체포 李대통령 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴수가 있을까” “엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄] ‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요