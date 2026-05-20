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[속보] 靑 “삼성전자 총파업 유보, 노사 대승적 결단 감사”

입력:2026-05-20 23:10
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[속보] 靑 “삼성전자 총파업 유보, 노사 대승적 결단 감사”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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