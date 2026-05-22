[버디or보기]BTS도 거쳐 간 ‘꿈의 잔디밭’…서원밸리 그린콘서트가 일군 ‘상생의 기적’

단순 기업 사회공헌 넘어 ‘한류 플랫폼’으로 발전

30일 제22회 ‘서원밸리 자선 그린콘서트’ 개최

은가은·장민호·손태진·백지영 등 24개 팀 참여



2025년 그린콘서트장을 찾은 관객들이 한류 스타들의 공연을 보며 즐거운 시간을 보내고 있다. 서원밸리CC

2025년 그린콘서트 개막에 앞서 인사말을 하고 있는 최등규 대보그룹회장. 서원밸리CC

지난 6일(현지시간) 멕시코 수도 멕시코시티의 대통령궁 앞 소칼로 광장은 5만명 인파로 가득 찼다. 현지 공연을 앞두고 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 초대를 받고 대통령궁을 방문한 그룹 방탄소년단(BTS)을 보려는 ‘아미’(BTS 팬덤)들이었다.

마지막으로 사회 전반에 미친 영향력이다.

콘서트 관람객들은 잔디 위에서 공연을 즐기면서 현장 바자회나 먹거리 판매 등을 통해 자연스럽게 기부에 참여한다. 이곳에서 모인 수익금 전액은 사랑의 휠체어 운동본부, 파주 보육원 등에 전액 기부된다.