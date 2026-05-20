[속보] “국민께 송구”…삼성전자 노사, 총파업 직전 합의

삼성전자 총파업 돌입 하루 전인 20일 노사 교섭대표가 경기도 수원에 있는 고용노동부 경기고용노동청에서 김영훈 장관의 직접 중재하에 협상을 하고 있다. 고용노동부 제공

잠정 합의 후 삼성전자는 입장문을 통해 “다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.