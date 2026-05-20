北내고향 공 잡자 쏟아진 함성…남북대결서 수원FC 역전패
세찬 비가 쏟아진 20일 오후 경기 수원종합운동장. 한국에서 처음으로 남북 여자축구 클럽팀 간 맞대결이 펼쳐졌다. 원정팀 북한 내고향여자축구단이 공을 잡을 때마다 함성이 쏟아졌다. 이날을 위해 꾸려진 남북 공동응원단이다. 이들은 ‘원산에서 다시 만나요’라고 적힌 현수막을 내걸고 내고향 엠블럼이 그려진 깃발을 흔들었다.
내고향은 이날 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 홈팀인 수원FC 위민을 2대 1로 꺾었다. 북한 여자축구 클럽팀이 방한해 경기를 치른 건 이번이 처음이다. 그만큼 이례적으로 많은 관중이 몰렸다. 정몽규 대한축구협회장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 우원식 국회의장, 유승민 대한체육회장도 경기장을 찾았다.
양 팀 선수들은 여느 경기와 다를 바 없이 경기 전 인사를 나눴다. 선수들끼리 가벼운 하이파이브를 했고 주장들은 악수를 했다. 지난 8일 중국에서 열린 AFC U-17 여자 아시안컵에선 북한 대표팀이 한국 대표팀과의 인사를 거부한 바 있다.
전반은 양 팀 모두 득점 없이 끝났다. 후반 들어 수원의 하루히가 선제골을 터뜨리며 앞서갔다. 하지만 내고향은 5분 만에 세트피스 득점으로 승부를 원점으로 돌렸다. 그리고 기세를 몰아 주장 김경영이 역전 헤더골을 뽑아냈다. 리유일 내고향 감독과 선수들은 서로를 끌어안고 기뻐했다.
WK리그 대표해 나선 수원은 아시아 정상 문턱에서 발길을 돌리게 됐다. 후반 막판 지소연이 1-2로 뒤진 상황에서 얻은 페널티킥을 실축해 아쉬움을 삼켰다. 이날 수원은 골대만 세 번 맞추는 불운까지 겹쳤다. 선수들은 경기가 끝나자 아쉬움에 눈물을 흘렸다. 지소연은 유니폼으로 얼굴을 가린 채 한동안 고개를 들지 못했다.
수원으로선 홈에서 열린 경기였지만 관심과 응원이 원정팀에게 쏠린 모습을 지켜봐야 했다. 감정이 북받친 듯한 박길영 수원 감독은 “저희는 대한민국 팀”이라고 입을 뗀 뒤 “경기하는 내내 속상하기도 했다”고 털어놨다. 그러면서도 “관중과 취재진이 이렇게 많이 온 건 처음”이라며 “선수들은 여자축구 발전을 위해 우리가 뛰어야 한다는 마음이었다”고 전했다.
리유일 감독은 이날 응원 분위기에 대한 질문에 “대단히 격렬한 경기였기에 집중하느라 크게 의식하지 못했다”면서도 “주민들의 축구에 대한 관심이 높은 것 같다. 감사하다”고 말했다. 전날 기자회견에서는 관련 질문에 “감독과 선수가 생각할 문제가 아니다”고 선을 그은 바 있다. 내고향은 오는 23일 도쿄 베르디와 우승을 놓고 다툰다.
수원=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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