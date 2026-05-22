[정대균기자가 만난 사람]‘매치플레이 울렁증’ 깨부순 방신실 “올해 커리어 하이 시즌 만들 것”

KLPGA투어 두산 매치플레이 챔피언십 전승 우승

스트로크·변형스테이블포드 이어 매치까지 석권

샷 변화로 위축됐던 자신감 회복‥다음은 메이저

지난 17일 막을 내린 KLPGA투어 두산 매치플레이에서 우승한 방신실. KLPGA

#‘매치플레이 잔혹사’ 끝냈다

한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 가장 강력한 장타를 구사하는 방신실이 마침내 자신의 ‘아킬레스건’과 같았던 매치플레이마저 정복했다.



방신실은 지난 17일 강원도 춘천시 라데나GC(파72)에서 열린 두산매치플레이에서 우승했다. 올 시즌 첫 승으로 우승 상금 2억5000만원을 획득, 시즌 누적 상금 3억6311만원으로 상금 순위 3위로 도약했다.



통산 6승째를 기록한 방신실은 이번 우승으로 KLPGA 역사의 한 페이지를 장식했다. 이정민에 이어 역대 두 번째로 모든 경기 방식(스트로크, 변형스테이블포드, 매치플레이)에서 우승을 경험한 ‘올라운드 플레이어’로 등극한 것. 변형스테이블포드 방식 대회 우승은 2024년 KLPGA 동부건설·한국토지신탁 챔피언십이다.



또 이번 대회에서 방신실은 조별리그가 도입된 2017년 이후 역대 7번째로 단 한 번도 패하지 않은 ‘7전 전승 우승’이라는 기록도 세웠다.



대회를 마친 방신실은 “오늘 굉장히 치열한 경쟁을 펼쳤다”면서 “사실 스스로 매치플레이에 약하다고 생각해서 자신감이 많이 떨어져 있었는데, 이렇게 단점을 극복하고 우승하게 돼 정말 기쁘고 영광스럽다”고 소감을 밝혔다.



#흐름을 바꾼 15번 홀의 기적

결승전 승부의 분수령은 15번 홀이었다. 팽팽한 흐름 속에서 방신실이 시도한 먼 거리 퍼트가 홀컵으로 빨려 들어갔다.



이에 대해 방신실은 “긴 퍼트를 남겨두고 ‘넣을 수 있다’는 희망은 있었지만 오히려 마음을 비우고 가볍게 쳤다”며 “그런데 그게 쏙 들어가니 얼떨떨하더라. 그때 ‘남은 홀에서 집중하면 승부를 뒤집을 수 있겠다’는 확신이 들었다”고 전했다.



사실 방신실에게 매치플레이는 늘 넘기 힘든 벽이었다. 앞서 세 차례 출전했을 때는 단 한 번도 토너먼트에 진출하지 못했다. 1대 1로 붙는 경기 방식 특성상 심리전에 휘말리기 일쑤였다. 하지만 올해 대회에서 방신실은 달랐다.



그는 “이전에는 상대방의 플레이를 너무 의식하다 보니 조급해지고 경기를 망쳤다”고 털어놓으며 “올해는 철저하게 ‘상대가 아닌 나와의 싸움’이라고 마인드 컨트롤을 했다. 멘탈적인 변화가 우승을 이끈 가장 큰 원동력”이라고 했다.



#힘든 순간, 라이벌에게 배운 점

7차례 매치를 치르는 동안 체력과 정신력은 그야말로 바닥을 드러냈다. 게다가 방신실은 현재 완치 단계라지만 아직도 갑상선 기능 항진증 약을 복용하며 관리하고 있다.



그는 “가장 정신적으로 힘들었던 건 조별 매치플레이였다. 예선부터 워낙 강한 선수들을 연달아 만나다 보니 긴장감과 심리적 압박감이 상당했다”고 고백했다.



이어 “체력적으로 가장 한계에 부딪힌 건 결승전 당일이었다. 너무 힘들어서 막판에는 샷이 흔들리기도 했다”고 돌아봤다.



결승전에서 맞붙은 대선배 최은우를 향한 리스펙트도 잊지 않았다. 31세 주부 골퍼인 최은우는 8강전에서 노승희, 4강전에서는 박결을 꺾고 결승에 진출했다. 결승전에서 14번 홀(파4)까지 3홀 차로 앞서며 우승을 눈앞에 뒀으나 마지막 4개 홀에서 3홀을 내줘 다잡았던 우승 기회를 날려 버렸다.



방신실은 “평소에도 정말 잘하는 언니라고 생각했지만 직접 부딪쳐 보니 그린을 놓쳤을 때 리커버리하는 위기 관리 능력이 정말 대단했다”며 “곁에서 보며 배울 점이 많았던 훌륭한 경쟁 상대였다”고 추켜 세웠다.



#“메이저 우승과 커리어 하이 향해”

시즌 초반 방신실은 남모를 성장통을 겪고 있었다. 샷에 변화를 시도하는 과정에서 경기가 뜻대로 풀리지 않아 마음고생을 했다. 자신감도 많이 위축된 상태였다. 하지만 이번 매치플레이 우승은 그 모든 답답함을 단숨에 날려버리는 청량제가 됐다.



“이번 우승으로 완전히 자신감을 회복했다”며 눈을 반짝인 방신실은 이제 더 높은 곳을 바라보고 있다.



그는 “가장 약하다고 생각했던 매치플레이 대회 우승이라는 1차 목표를 달성해 행복하다. 여기서 만족하지 않겠다”며 “남은 시즌에는 메이저 대회 트로피를 꼭 들어 올리고 싶다. 지난해 3승을 거뒀는데 올해는 그 기록을 넘어서서 제 골프 인생의 ‘커리어 하이 시즌’을 만드는 게 최종 목표”라고 밝혔다.



방신실은 22일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 개막한 E1채리티 오픈(총상금 10억원)에서 시즌 2승 도전에 나선다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 가장 강력한 장타를 구사하는 방신실이 마침내 자신의 ‘아킬레스건’과 같았던 매치플레이마저 정복했다.방신실은 지난 17일 강원도 춘천시 라데나GC(파72)에서 열린 두산매치플레이에서 우승했다. 올 시즌 첫 승으로 우승 상금 2억5000만원을 획득, 시즌 누적 상금 3억6311만원으로 상금 순위 3위로 도약했다.통산 6승째를 기록한 방신실은 이번 우승으로 KLPGA 역사의 한 페이지를 장식했다. 이정민에 이어 역대 두 번째로 모든 경기 방식(스트로크, 변형스테이블포드, 매치플레이)에서 우승을 경험한 ‘올라운드 플레이어’로 등극한 것. 변형스테이블포드 방식 대회 우승은 2024년 KLPGA 동부건설·한국토지신탁 챔피언십이다.또 이번 대회에서 방신실은 조별리그가 도입된 2017년 이후 역대 7번째로 단 한 번도 패하지 않은 ‘7전 전승 우승’이라는 기록도 세웠다.대회를 마친 방신실은 “오늘 굉장히 치열한 경쟁을 펼쳤다”면서 “사실 스스로 매치플레이에 약하다고 생각해서 자신감이 많이 떨어져 있었는데, 이렇게 단점을 극복하고 우승하게 돼 정말 기쁘고 영광스럽다”고 소감을 밝혔다.결승전 승부의 분수령은 15번 홀이었다. 팽팽한 흐름 속에서 방신실이 시도한 먼 거리 퍼트가 홀컵으로 빨려 들어갔다.이에 대해 방신실은 “긴 퍼트를 남겨두고 ‘넣을 수 있다’는 희망은 있었지만 오히려 마음을 비우고 가볍게 쳤다”며 “그런데 그게 쏙 들어가니 얼떨떨하더라. 그때 ‘남은 홀에서 집중하면 승부를 뒤집을 수 있겠다’는 확신이 들었다”고 전했다.사실 방신실에게 매치플레이는 늘 넘기 힘든 벽이었다. 앞서 세 차례 출전했을 때는 단 한 번도 토너먼트에 진출하지 못했다. 1대 1로 붙는 경기 방식 특성상 심리전에 휘말리기 일쑤였다. 하지만 올해 대회에서 방신실은 달랐다.그는 “이전에는 상대방의 플레이를 너무 의식하다 보니 조급해지고 경기를 망쳤다”고 털어놓으며 “올해는 철저하게 ‘상대가 아닌 나와의 싸움’이라고 마인드 컨트롤을 했다. 멘탈적인 변화가 우승을 이끈 가장 큰 원동력”이라고 했다.7차례 매치를 치르는 동안 체력과 정신력은 그야말로 바닥을 드러냈다. 게다가 방신실은 현재 완치 단계라지만 아직도 갑상선 기능 항진증 약을 복용하며 관리하고 있다.그는 “가장 정신적으로 힘들었던 건 조별 매치플레이였다. 예선부터 워낙 강한 선수들을 연달아 만나다 보니 긴장감과 심리적 압박감이 상당했다”고 고백했다.이어 “체력적으로 가장 한계에 부딪힌 건 결승전 당일이었다. 너무 힘들어서 막판에는 샷이 흔들리기도 했다”고 돌아봤다.결승전에서 맞붙은 대선배 최은우를 향한 리스펙트도 잊지 않았다. 31세 주부 골퍼인 최은우는 8강전에서 노승희, 4강전에서는 박결을 꺾고 결승에 진출했다. 결승전에서 14번 홀(파4)까지 3홀 차로 앞서며 우승을 눈앞에 뒀으나 마지막 4개 홀에서 3홀을 내줘 다잡았던 우승 기회를 날려 버렸다.방신실은 “평소에도 정말 잘하는 언니라고 생각했지만 직접 부딪쳐 보니 그린을 놓쳤을 때 리커버리하는 위기 관리 능력이 정말 대단했다”며 “곁에서 보며 배울 점이 많았던 훌륭한 경쟁 상대였다”고 추켜 세웠다.시즌 초반 방신실은 남모를 성장통을 겪고 있었다. 샷에 변화를 시도하는 과정에서 경기가 뜻대로 풀리지 않아 마음고생을 했다. 자신감도 많이 위축된 상태였다. 하지만 이번 매치플레이 우승은 그 모든 답답함을 단숨에 날려버리는 청량제가 됐다.“이번 우승으로 완전히 자신감을 회복했다”며 눈을 반짝인 방신실은 이제 더 높은 곳을 바라보고 있다.그는 “가장 약하다고 생각했던 매치플레이 대회 우승이라는 1차 목표를 달성해 행복하다. 여기서 만족하지 않겠다”며 “남은 시즌에는 메이저 대회 트로피를 꼭 들어 올리고 싶다. 지난해 3승을 거뒀는데 올해는 그 기록을 넘어서서 제 골프 인생의 ‘커리어 하이 시즌’을 만드는 게 최종 목표”라고 밝혔다.방신실은 22일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 개막한 E1채리티 오픈(총상금 10억원)에서 시즌 2승 도전에 나선다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지