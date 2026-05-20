미식의 향연… 제주푸드앤와인페스티벌 6월 4일 개막
청정 제주의 식재료와 고유한 식문화를 세계에 알리기 위한 제11회 제주푸드앤와인페스티벌이 오는 6월 4일부터 13일까지 열흘간 펼쳐진다.
제주도가 주최하고 코리아푸드앤와인페스티벌·제주한라대학교가 공동 주관하는 이번 행사는 올해 주제를 ‘미식의 근본 웰니스·식재료·로컬로 돌아가자’로 정하고, 제주 전역에서 총 7개의 다채로운 프로그램을 선보인다.
국내외 유명 셰프와 로컬 맛집이 협업하는 ‘제주 고메위크(Jeju Gourmet Week)’가 운영된다.
제주푸드앤와인페스티벌의 핵심 프로그램으로, 제주 지역 맛집과 국내외 유명 셰프들이 협업해 제주의 식재료를 활용한 특별한 요리를 선보이는 행사다.
식당이 기존의 음식을 파는 것이 아니라, 셰프와 함께 새로운 메뉴를 개발하고 제주의 맛을 재해석하는 미식 프로젝트다. ‘고메’는 프랑스어로 미식가 또는 고급 음식을 뜻한다.
이 행사에는 인공지능(AI) 빅데이터 분석으로 선정된 도내 식당 200곳이 참여한다.
5일 제주신화월드에서는 제주의 대표 식재료인 돼지고기를 주제로 한 고메디너가 열려 특별한 미식 경험을 제공한다.
이어 6일과 7일에는 제주-하와이 자매결연 40주년을 기념해 하와이 관광청이 참석하는 디저트 페어가 열린다. 도내외 20여개 업체가 참가해 제주 전통 추렴 문화부터 글로벌 하와이 디저트까지 전통과 세계를 아우르는 풍성한 미식의 향연을 선사한다. 지역 농산물 장터도 함께 마련된다.
11일 제주한라대에서는 ‘웰니스·식재료·로컬’을 주제로 제2회 미식심포지엄이 열린다. 이범준 교수의 제주 추렴 문화 강연을 비롯해 발효음식, 웰니스 관광 등 8인의 전문가 강연이 진행된다.
흑백요리사 출연 셰프들이 참여하는 마스터셰프클래스, 제주 자연을 배경으로 하는 미식 영화 상영 등 다채로운 문화 프로그램도 준비된다.
행사의 대미를 장식하는 13일에는 제주씨에스호텔에서 제주 테이스팅 행사가 열려 제주 전통주와 최적의 궁합을 자랑하는 음식을 함께 즐길 수 있다.
자세한 내용은 제주푸드앤와인페스티벌 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 일부 프로그램은 사전 예매가 가능하다.
김영준 제주도 농축산식품국장은 “청정 제주의 우수한 식재료와 자연 친화적인 전통 식문화는 기후위기 시대에 지속 가능한 삶의 방향을 제시하는 핵심 자산”이라며 “제주 미식 문화가 세계인의 사랑을 받는 글로벌 브랜드로 거듭날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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