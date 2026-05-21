107세 철학자가 크리스천 시선으로 본 미국·이란 전쟁

자꾸만 길어지는 미국·이란 전쟁은 종교적 배경을 떼놓고 온전히 이해하기 어렵습니다. 이란은 1979년 이슬람 혁명 이후 성직자 권력이 국가 통치의 핵심에 선 이슬람 공화국입니다. 이스라엘은 유대 민족의 역사와 신앙, 본토 회복의 서사가 국가 정체성과 깊이 맞닿아 있습니다.



물론 이 전쟁을 단순히 종교전쟁이라고 부를 수는 없습니다. 핵 개발 의혹과 안보 위협, 지역 패권과 동맹 질서가 복잡하게 얽혀 있습니다. 그러나 알라를 믿는 이란과 구약성경의 하나님을 신앙의 뿌리로 삼는 이스라엘, 여기에 스스로 기독교인이라 말해온 도널드 트럼프 미국 대통령까지 개입하면서 이 전쟁은 종교와 정치, 신앙과 권력이 뒤엉킨 비극의 얼굴을 드러내고 있습니다.



평화와 사랑을 무엇보다 중시하는 기독교인에게 지금의 전쟁은 그래서 더욱 괴롭고 힘든 시간입니다. 이 전쟁을 피할 길은 없었을까요. 과연 이 전쟁에 마침표를 찍을 방법은 있을까요.



107세 철학자 김형석 연세대 명예교수가 기독교인과 함께 나누고 싶다며 글을 보내왔습니다. 시공간을 넘나드는 그의 지혜와 통찰을 찬찬히 따라가다 보면 전쟁을 끝낼 수 있다는 희망의 끈을 다시 붙잡게 될지도 모릅니다. (편집자 주)

