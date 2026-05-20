이기형, 김포 미래 비전 발표…“교통·산업·복지 대전환”
이기형 후보가 교통혁신과 미래산업 육성, 생활 인프라 확충 등을 핵심으로 한 ‘김포 대전환’ 비전을 발표하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.
이 후보와 김포 지역 광역·기초의원 후보들은 20일 김포시 사우동 이기형 후보 선거사무소에서 합동 기자간담회를 열고 교통·산업·복지·교육 분야를 아우르는 김포 발전 구상을 공개했다.
이 후보는 “김포는 70만 대도시로 도약하는 중요한 전환점에 서 있다”며 “이재명 정부와 함께 김포의 미래 성장 기반을 확실히 구축하겠다”고 밝혔다.
그는 “김포골드라인 혼잡과 생활 인프라 부족, 과밀학급 문제 등을 더 이상 반복해서는 안 된다”며 “시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화와 성장 전략을 추진하겠다”고 강조했다.
교통 분야에서는 5호선과 GTX-D, 인천2호선 연장 사업을 핵심 과제로 제시했다. 이 후보는 “김포 교통의 새로운 시대가 열리고 있다”며 “정부와 경기도, 서울시, 인천시와 협력해 주요 철도 사업을 신속하게 추진하겠다”고 말했다.
또 김포골드라인 혼잡 완화를 위한 교통 대책과 함께 수요응답형 버스 확대, 광역철도 연계 교통망 구축, 김포형 전기자전거 공유 인프라 조성, 일산대교 통행료 무료화 추진 등 생활밀착형 교통 공약도 발표했다.
미래산업 분야에서는 환경재생혁신복합단지와 시네폴리스 개발사업을 기반으로 AI·로봇·바이오 산업 기업을 유치해 김포를 친환경 미래첨단전략산업 도시로 육성하겠다는 비전을 제시했다.
이 후보는 “김포시민들이 양질의 일자리를 찾아 외부로 이동하지 않아도 되는 도시를 만들겠다”며 “친환경 RE100 기반 첨단산업 중심 도시로 성장시키겠다”고 밝혔다.
또 고촌 아라마리나 해양레저교육센터 활성화와 김포형 햇빛소득마을 조성, 청년 취·창업 지원 강화, 농수산물 브랜드 육성 등을 통해 지역경제 활성화에도 나서겠다고 설명했다.
복지·교육 분야에서는 출산지원금 확대와 공공산후조리원 설립 추진, 24시간 소아의료체계 구축, 입시지원센터 운영, AI 역량 강화 교육 지원, 청소년 성장 지원 정책 등을 제시했다.
이 후보는 “김포에서 태어나고 자란 시민으로서 누구보다 김포를 잘 안다”며 “허황된 구호가 아닌 시민 삶을 실질적으로 변화시키는 정책으로 김포의 미래 대도약을 이끌겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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