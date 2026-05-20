김포시장 토론회 공정성 공방…김병수 “편파 운영 유감”
이기형 캠프 즉각 반박 성명 발표 “토론 회피 강력히 규탄”
경기 김포시장 선거에 나선 김병수 후보와 이기형 후보가 오는 22일 예정된 김포시장 후보자 토론회를 둘러싸고 공정성 논란과 토론 회피 여부를 놓고 정면 충돌했다.
김병수 후보 캠프는 20일 입장문을 통해 김포JC와 김포지역신문협의회가 공동 주최하는 토론회와 관련해 “의제 구성과 진행 방식, 준비 과정 전반에서 공정성과 중립성을 신뢰하기 어렵다”며 강한 유감을 표명했다.
캠프는 특히 첫 공통질문이 ‘공무원의 소극 행정과 인허가 지연, 시민과의 소통 문제’를 전제로 구성된 점을 문제 삼았다.
김 후보 캠프는 “이는 검증을 가장한 공격으로 현직 시장에 대한 부정적 평가를 기정사실화한 채 토론을 시작하는 구도”라며 “김포시민이 가장 절박하게 체감하는 5호선 조기 착공과 출퇴근 교통난, 생활교통 문제는 사실상 축소됐다”고 주장했다.
또 과밀학급 해소와 고교 평준화 등의 의제가 상대 후보 측 핵심 실적과 연관돼 있다며 “특정 후보에게 유리한 의제를 토론 전면에 배치한 것이 과연 공정한지 묻지 않을 수 없다”고 밝혔다.
진행 방식과 관련해서도 “주도권 토론 시간과 자료 소지 여부, 발언 순서 등이 후보자 측과 충분한 협의 없이 일방적으로 통보됐다”며 “기조연설과 마무리 발언에서 특정 후보가 먼저 발언하도록 설계됐고, 추첨 등 기본적 공정 절차도 적용되지 않았다”고 주장했다.
아울러 준비 회의 과정에서 방송 관계자가 판세를 언급하며 토론 시간 배분에 의견을 냈다며 정치적 중립성 문제도 제기했다.
김 후보 캠프는 “김병수 후보는 토론을 피하지 않는다”면서도 “기울어진 운동장에서 들러리로 서는 것은 시민에 대한 예의가 아니다”라고 강조했다.
이어 ▲광역교통·도시개발·경제·일자리 등 핵심 현안을 균형 있게 반영한 의제 재조정 ▲주도권 토론 시간 및 발언 순서 재협의 ▲준비 회의에서 편향 발언을 한 방송 관계자 교체 및 공식 사과 등을 요구하며 “수용되지 않을 경우 토론회 참여가 어렵다”고 밝혔다.
이에 대해 이 후보 캠프는 즉각 성명을 내고 “김병수 후보의 토론 회피를 강력히 규탄한다”고 반박했다.
이 후보 캠프는 “시장 정책토론회에서 행정 분야 질문은 늘 있어왔던 의제”라며 “특정 후보를 겨냥한 것이 아니라 오히려 김병수 후보 측이 스스로 행정과 소통 문제에 대한 부정적 평가를 인식하고 의제를 회피하려는 것”이라고 주장했다.
또 주도권 토론 시간과 관련해서는 “당초 주최 측이 6분을 제안했으나 김병수 후보 측이 3분으로 축소를 요구했고, 반면 이기형 후보 측은 시민 알 권리를 위해 9분 확대를 제안했다”며 “합의가 이뤄지지 않아 기존 6분안이 유지된 것”이라고 설명했다.
이어 “상대 후보와 주최 측 의견이 모두 다른 상황에서 3분 축소안을 일방적으로 주장하며 토론회 불참을 언급하는 것은 생떼에 불과하다”며 “김병수 후보가 4년의 시정 성과에 자신 있다면 시민 앞에 당당히 나와 검증받아야 한다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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