민주당 고양·김포·검단 후보들 “인천2호선 연장 예타 통과해야”
20일 김포서 합동 기자회견 개최
민경선·이기형·김진규 후보 등 참석
“수도권 서북부 필수 생존 인프라”
더불어민주당 경기 고양시, 김포시 인천 검단구 기초단체장 후보 등이 인천2호선 검단~김포~고양 연장사업의 예비타당성 조사 통과를 촉구하고 나섰다.
민경선 고양시장 후보와 이기형 김포시장 후보, 김진규 검단구청장 후보 등은 20일 김포시 걸포동 파인스타에서 기자회견을 열고 “인천2호선 연장사업은 수도권 서북부 교통난 해소와 지역 균형발전을 위한 핵심 사업”이라며 조속한 예비타당성 조사 통과와 사업 추진을 정부에 요구했다.
이날 기자회견에는 각 지역 광역·기초의원 후보들과 국회의원 등이 함께 참석해 수도권 서북부 교통망 확충 필요성에 공감했다.
후보자들은 공동 기자회견문을 통해 “인천 검단과 김포, 고양 주민들은 사실상 하나의 생활권을 공유하고 있지만 철도망과 교통 인프라 부족으로 큰 불편을 겪고 있다”며 “인천2호선 연장사업은 단절된 철도망을 연결하는 수도권 서부권 핵심축 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다.
이어 “GTX-A 킨텍스역과 연계될 경우 강남 접근성이 획기적으로 개선되고, 김포골드라인 혼잡 완화와 검단·김포·고양 간 생활권 통합에도 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.
특히 후보자들은 예비타당성 조사 결과 발표가 지연되면서 주민들의 우려가 커지고 있다고 지적하며 “경제성 논리만으로 사업을 판단해서는 안 된다”고 주장했다.
이들은 “정부 신도시 정책을 믿고 입주한 시민들이 교통난과 지옥철 속에서 고통을 겪고 있다”며 “국가균형발전과 교통기본권 보장 차원에서 정책적 판단이 필요하다”고 밝혔다.
또 “수도권 서북부는 접경지역과 수도권 매립지 등으로 오랜 기간 희생을 감내해 온 지역”이라며 “정부가 실질적인 교통 인프라 확충으로 특별한 보상 의지를 보여야 한다”고 촉구했다.
후보자들은 “인천2호선 검단~김포~고양 연장은 시민 삶의 질을 바꾸는 필수 생존 인프라”라며 “민주당 원팀으로 사업이 조속히 추진될 수 있도록 끝까지 힘을 모으겠다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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